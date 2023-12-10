ООН не здатна вплинути на ситуацію в Газі, де мирне населення опинилося в жахливих умовах.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив жаль з приводу того, що Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію про припинення вогню в секторі Газа і заявив, що організація "паралізована".

Як пише BBC, виступаючи на форумі в Катарі, Гутерреш визнав, що авторитет і довіра до організації були серйозно підірвані. "Я можу пообіцяти, я не здамся", – додав він.

Тим часом директор агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) Філіп Лаццаріні заявив про катастрофічну ситуацію в секторі Газа та звинуватив світ у байдужості до страждань палестинців.

Відео дня

"За будь-яким описом, це безперечно найгірша ситуація, яку я коли-небудь бачив. Люди приходять до ООН шукати захисту, але навіть блакитний прапор більше не захищений. У будь-якому випадку ситуація набула катастрофічного характеру", — сказав Лаццаріні і додав, що це "пекло на землі".

Провал резолюції ООН по ситуації в Газі

У п'ятницю США наклали вето на запропоновану ОАЕ резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликала до негайного припинення вогню в Газі. Вашингтон пояснив, що такий крок був би небезпечним і нереальним. Великобританія утрималася під час голосування. Ще 13 країн РБ ООН проголосували за резолюцію.

На думку британського військового аналітика Шона Белла, через велику кількість жертв серед цивільних в секторі Газа для США стає все складніше стояти на боці Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: