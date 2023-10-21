Журналісти разом з експертами проаналізували десятки відео та дійшли висновку, що терористи випадково атакували шпиталь.

Ракета, яка впала на лікарню в Газі була випущена з території Палестини. Ймовірно, це була ракета терористів, яка збилася з курсу.

Такого висновку дійшли журналісти Associated Press на основі аналізу відео атаки. На кадрах видно, як одна з ракет, випущених бойовиками ХАМАС, відхиляється від курсу та розривається в повітрі перед тим, як впасти на землю. Через декілька секунд на відео видно потужний вибух на місці арабської лікарні Аль-Ахлі в Газі.

Висновки AP

"AP проаналізувала більше десятка відео з моментів до, під час і після вибуху в лікарні, а також супутникові знімки та фотографії. Аналіз AP показує, що ракета, яка розірвалася у повітрі, була випущена з палестинської території, і що вибух лікарні, швидше за все, стався, коли частина цієї ракети впала на землю", - пише агентство.

Оцінку AP підтримала низка експертів. "За відсутності додаткових доказів найбільш вірогідним сценарієм було б те, що це була ракета, запущена з Гази , яка зазнала невдачі під час польоту і помилково влучила в лікарню", —-сказав Генрі Шлотман, колишній аналітик розвідки армії США.

Ключове відео в аналізі з’явилося незадовго до 19:00 за місцевим часом, коли арабомовний канал Al Jazeera транслював момент запуску ракет бойовиками ХАМАС. Одна з ракет відхиляється від інших та вибухає у повітрі. Шматки почали падати на землю.

Потім здалеку видно невеликий вибух, а через дві секунди - набагато сильніший вибух. Визначивши локацію, з якої канал вів трансляцію, журналісти стверджують, що уламки ракети впали точно в районі лікарні.

Друге відео, зняте з камери в Ізраїлі в той самий час, що й кадри Аль-Джазіри, показує залп із щонайменше 17 ракет, яких запустили з Гази. Потім видно потужний вибух у лікарні.

Третє відео ізраїльської інформаційної станції Channel 12, зняте з камери на верхньому поверсі її будівлі в Нетівоті, місті приблизно за 16 кілометрів на південний схід від лікарні в місті Газа, також зафіксувало залп ракет, випущених з Гази.

"На цих трьох відеозаписах видно, як із Гази було запущено кілька ракет, перш ніж одна з них розлетілась у повітрі приблизно за три секунди до вибуху в арабській лікарні Аль-Ахлі", - пише агентство.

Позиції сторін

Збройні сили Ізраїлю неодноразово заявляли, що не завдавали удару по лікарні, і звинуватили в цьому ракету, випущену з території Гази Ісламським джихадом. Позицію Ізраїлю підтримала розвідка США. На місці удару в лікарні немає вирви, характерної для атаки авіабомбою.

ХАМАС називає наратив Ізраїлю "сфабрикованим" і звинувачує його в тому, що він вдарив по лікарні, помстившись за ігнорування попередження про евакуацію двома днями раніше. Жодних доказів цих звинувачень немає.

Що кажуть експерти

Журналісти поспілкувалися з десятками експертів. Усі вони погодилися, що найбільш імовірним сценарієм є ракета з Гази, яка відхилилася від курсу та розлетілася за кілька секунд до вибуху.

Андреа Річардсон, експерт з аналізу розвідданих із відкритих джерел, який є консультантом Центру з прав людини при Каліфорнійському університеті Берклі, сказала, що конкретні орієнтири, видимі на відео, показують, звідки були запущені ракети.

"З відеодоказів, які я бачила, цілком зрозуміло, що ракети прилетіли з Гази", - сказала Річардсон.

Джастін Крамп, колишній офіцер британської армії та консультант з розвідки, сказав, що рівень відмов саморобних ракет, які використовують бойовики ХАМАС, високий.

"Ви можете бачити, очевидно, що вона виходить з ладу під час польоту, розкручується і розпадається, а потім вдаряється об землю. Найвірогідніше пояснення полягає в тому, що це був трагічний випадок", — сказав Крамп.

Аналітик розвідки Шлоттман сказав, що найбільш імовірним сценарієм залишається те, що це була ракета бойовиків, яка якимось чином мала якийсь збій під час польоту, а потім приземлилася на лікарню.

"У нас є відео, коли стався вибух, і єдина ракета, яку видно на цьому відео, мала таку розбіжну траєкторію. Ми не можемо виключити інші сценарії. ... Лише те, що ми маємо зараз, вказує на це", - сказав він.

Докази на місці

На місці удару по лікарні в Газі немає жодних ознак великої вирви, яка свідчила б про падіння авіабомби. Будівлі лікарні, що оточували відкриту територію в центрі вибуху, все ще стояли і не зазнали значних структурних пошкоджень.

Невелика вирва на парковці лікарні мала діаметр приблизно метр, що свідчить про пристрій із набагато меншим вибуховим навантаженням, ніж бомба. Попри те, що великий арсенал Ізраїлю включає менші ракети, які можна запускати з вертольотів і безпілотників, публічних доказів таких ракетних ударів у районі арабської лікарні Аль-Ахлі у вівторок ввечері не було.

Девід Шенк, полковник армії США у відставці та експерт із військових ракет і ракет, сказав, що велика вогняна куля, знята на відео в лікарні, потенційно може бути пояснена тим фактом, що несправна бойова ракета врізалася передчасно та була ще повна палива. Це паливо потім спалахнуло після удару об землю, викликавши сильний вибух, але залишивши відносно невелику вирву.

Теорія "Залізного купола"

За кілька днів після вибуху в соціальних мережах поширювалися припущення, що ракету над Газою міг збити "Залізний купол". Експерти стверджують, що численні відеозаписи не показали видимих ​​доказів того, що ракети "Залізний купол" були випущені з Ізраїлю в повітряний простір над Газою.

Джон Ерат, старший політичний директор Центру контролю над озброєннями та експерт з протиракетної оборони, сказав, що ця система технічно може перехопитии ракету над Газою. Втім, "Залізний купол" націлений працювати тільки у повітряному просторі Ізраїлю.

"Я не кажу, що це неможливо. Але виходячи з мого розуміння того, як працює система, це малоймовірно", - сказав Ерат.

Удар по лікарні в Газі - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 жовтня у лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази влучила ракета, внаслідок чого загинуло понад 500 осіб і сотні - отримали поранення. ХАМАС одразу звинуватив у всьому Ізраїль.

Сам Єрусалим спростував удар по лікарні. Вони довели, що вибух прогримів, коли ХАМАС запускав ракети в бік Ізраїлю - є навіть відео запуску цих ракет, на якому видно, що одна з них зійшла з курсу.

Пізніше у ЦАХАЛ заявили, що бойовики знали, що ракета була запущена Палестинським ісламським джихадом. Речник зачитав на брифінгу переклад стенограми перехопленої розмови між двома офіційними особами ХАМАС. Вони розповідали про невдалу ракету Ісламського джихаду, яка влучила в баптистську лікарню Аль-Ахлі.

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