У Білому домі прокоментували заяви Пекіна щодо візиту Пелосі.

У Білому домі прокоментували заяви Пекіна щодо ситуації, яка складається навколо візиту Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі має повне право відвідати Тайвань", - йдеться в повідомленні Конгресу.

Також наголошується, що США не виключають військових провокацій з боку Китаю.

"Дії Пекіна можуть мати "ненавмисні наслідки", але спровокувати США не вийде, залякати Вашингтон не вдасться", - зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, в ЄС готуватися до ескалації між Китаєм і США через Тайвань. Більшість європейських країн обережні в публічних коментарях з цього приводу.

Високопоставлені дипломати вважають, що словесна війна між США і Китаєм через Тайвань "може легко загостритися". За нею пильно стежать в європейських столицях.

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