За даними слідства, є "велика кількість свідків" вбивства Єрмакова, зокрема відеозапис.

Поліція німецького Обергаузена затримала ще трьох підозрюваних у вбивстві українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Як повідомляє Spiegel, нових підозрюваних арештували у п'ятницю, 16 лютого. Підозрюваними є 14-річний підліток із Герне та двоє 14- та 15-річних із Гельзенкірхена. Усіх їх перевіряють на причетність у вбивстві Єрмакова, скоєному групою осіб.

Головним підозрюваним залишається 15-річний підліток із Гельзенкірхена, який уже перебуває під вартою. Він, як кажуть слідчі, завдав жертві смертельних ножових поранень. Ще троє підлітків вижили, але отримали важкі травми.

Відео дня

Мотиви злочину ще з'ясовуються, повідомили в поліції. Раніше слідчі заявили, що "конкретних доказів ксенофобського акту немає".

Відділ убивств також перевіряє, чи можуть заарештовані бути підозрюваними в інших злочинах. За даними слідства, є "велика кількість свідків" вбивства Єрмакова, зокрема відеозапис.

Підлітки та юнаки люди вже влаштували словесну перепалку в автобусі по дорозі в центр Обергаузена. Коли учасники вийшли з автобуса на головному залізничному вокзалі, суперечка загострилася та закінчилася вбивством.

Вбивство Володимира Єрмакова

Нагадаємо, 12 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що у місті Дюссельдорф вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова, його друга Артема Козаченка госпіталізували до реанімації.

За даними ЗМІ, у підлітків в автобусі сталася суперечка зі школярами, вже на вулиці вони напали на українців з ножами. Зазначається, що обидва нападники вже потрапляли в поле зору поліції.

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