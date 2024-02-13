Удару передували ксенофобські зауваження.

У німецькому місті Меттман, що знаходиться під Дюссельдорфом, здійснили напад на 15-річного громадянина України.

Як повідомляється на сайті поліції, напад стався пізно ввечері 10 лютого. Українець розповів, що у шашличній вступив у суперечку з незнайомим йому чоловіком - той спочатку робив ксенофобські зауваження, а потім раптово вдарив його по голові поки що невстановленим предметом. Після цього нападник втік.

Свідки події викликали на місце бригаду швидкої медичної допомоги. В лікарні з'ясувалося, що підліток отримав масивну черепно-мозкову травму. Зараз його життю нічого не загрожує.

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Поліція надала опис нападника: це чоловік зростом близько 1,92 метра та вагою близько 95 кілограмів, він мав світле волосся та був одягнений у чорне. Німецькі правоохоронці додали, що на підлітка напав, імовірно, поляк.

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Нагадаємо, 12 лютого Федерація баскетболу України повідомила, що у місті Дюссельдорф вбили 17-річного баскетболіста Володимира Єрмакова, його друга Артема Козаченка госпіталізували до реанімації.

За даними ЗМІ, у підлітків в автобусі сталася суперечка зі школярами, вже на вулиці вони напали на українців з ножами. Зазначається, що обидва нападники вже потрапляли в поле зору поліції.

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