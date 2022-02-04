Американський виробник пива Samuel Adams показав рекламний ролик з роботами від Boston Dynamics.
Відео опубліковано на YouTube- каналі бренду.
"Твій двоюрідний брат з Бостона", - йдеться в рекламному слогані ролика, що розповідає про охоронців на заводі Boston Dynamics, які вирішили відпочити і випити пива.
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До них приходить робопес Spot, і вони пропонують йому теж спробувати пиво Samuel Adams.
Через мить охоронці і роботи влаштовують вечірку - дуріють, роблять сальто, показують "місячну ходу", обговорюють дівчат і п'ють пиво.
Як повідомляв УНІАН, раніше інженери Boston Dynamics прогулялися зі своїми собаками-роботами Вашингтоном.
Це - не єдина подібна розробка. Так, китайський виробник техніки Xiaomi створив робота CyberDog. У відеопрезентації Xiaomi продемонстрували трюки, які може виконувати їхній робот.