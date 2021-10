Учасників групи The Rolling Stones замінили чотириногі роботи Boston Dynamics.

Роботи-пси від компанії Boston Dynamics навчилися танцювати під музику групи The Rolling Stones і показали, що з цього вийшло.

Компанія Boston Dynamics як данину поваги культовому кліпу The Rolling Stones на їхній хіт 1981 року "Start Me Up" випустила відео, у якому учасників групи замінили чотириногі роботи моделі Spot.

"40 років тому The Rolling Stones дебютували зі своїм культовим альбомом Tattoo You. Ми допомагаємо їм відсвяткувати", - йдеться в підписі до відео.

На відео видно, як робопси повторюють рухи учасників групи в кліпі. Один пес навіть "сів" за барабанну установку.

Відео було знято у співпраці з Mercury Studios, Polydor Records і The Rolling Stones, а Boston Dynamics і Моніка Томас поставили "хореографію" роботів.

Як і більшість інших подібних проектів Boston Dynamics, вийшло круто і одночасно крипово. І поки незрозуміло, як до цього ставиться - чи то як до майбутнього, у якому можна закотити круту танцювальну вечірку з робопсами; чи то як до майбутнього, у якому на вулицях на людей полюють собаки-роботи, озброєні ножами, пише The Verge.

Хоча насправді, відео просто демонструє вражаючу мобільність роботів Spot і постійне прагнення Boston Dynamics зробити своїх роботів цікавими.

Як повідомляв УНІАН, раніше робопси вийшли на прогулянку - інженери Boston Dynamics прогулялися зі своїми собаками-роботами Вашингтоном. Ця прогулянка викликала чималий інтерес у звичайних чотириногих.

Але це - не єдина подібна розробка. Так, китайський виробник техніки Xiaomi створив конкурента для Boston Dynamics - робот CyberDog був представлений 10 серпня. У відеопрезентації Xiaomi продемонстрували трюки, які може виконувати їх "кіберпес".

Також свою собаку-робота зібрали і в Росії. Як пише C-news, творіння, що вийшло, зовні нагадує робопсів Boston Dynamics. Але зі своїм творінням російські вчені запізнилися років на 16. Більш того, двох років, витрачених ними на розробку вистачило лише на те, щоб "навчити" робота лише базовим функціям, та й то не всім. Наприклад, російський робот не може встати з лежачого положення. В цілому, поки що це більше схоже на пародію на робопсів Boston Dynamics або Xiaomi.

Автор: Олександр Топчій