Між США та Великою Британією виникли напруження через війну в Україні, - Bloomberg

Велика Британія намагається переконати адміністрацію Трампа не виступати проти президента України Володимира Зеленського.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у п’ятницю, 23 жовтня, він розмовляв із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом на тлі зростання напруженості між урядами двох країн через війну Росії в Україні та можливість нової ескалації конфлікту з боку США проти Ірану, повідомляє Bloomberg.

Трамп розповів, що вони "дуже побіжно" торкнулися теми закордонних конфліктів, не надавши при цьому жодних додаткових подробиць.

В статті зазначається, що залишається незрозумілим, чи звертався президент до Великої Британії за підтримкою щодо будь-яких майбутніх військових дій. Однак Трамп натякнув, що може розпочати новий наступ на Близькому Сході після проміжних виборів у США, які відбудуться наступного місяця.

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Видання поділилося, що британські чиновники стурбовані тим, що Трамп готується до нового наступу на Іран. Це може ще більше ускладнити постачання енергоносіїв та посилити інфляційний тиск.

Чиновники на умовах анонімності розповіли виданню, що Велика Британія хоче, щоб Трамп прагнув знайти дипломатичне вирішення.

В статті зазначається, що цей дзвінок став першим відомим випадком спілкування двох лідерів з того часу, як Трамп оголосив про домовленість із президентом Володимиром Путіним щодо випуску російського дизельного палива на світовий ринок.

Велика Британія намагається переконати адміністрацію Трампа не виступати проти президента України Володимира Зеленського.

Видання вказало, що останніми тижнями між США та Великою Британією виникли напруження, зокрема щодо війни в Україні.

Нагадується, що минулого тижня Бернем прийняв Зеленського на Даунінг-стріт, щоб запропонувати підтримку з боку Великої Британії після укладення Трампом угоди з Росією щодо дизельного палива.

Окрім цього, у вихідні, після того як президент США скасував мита на російський експорт енергоносіїв, міністр уряду Іветт Купер заявила, що позиція Великої Британії "відрізняється" від позиції США.

Видання додало, що в четвер, 22 жовтня, офіс Бернема відкинув характеристику Путіна як "гуманіста", яку дав посланець Трампа Стів Віткофф.

Допомога Великої Британії Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика Британія пообіцяла надіслати Україні більше далекобійних крилатих ракет Strom Shadow, щоб Київ мав можливість до настання зими зривати російські воєнні операції із ураження української цивільної інфраструктури. Британія надає Україні ракети Strom Shadow з 2023 року, хоча спершу їхнє застосування було обмеженим лише дозволом використовувати на українській території. Однак, в 2024 році українські військові почали ці ракети запускати по воєнним об’єктам в глибокому тилу російської території.

Також ми писали, що Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії з метою скоротити його джерела фінансування війни проти України. Зокрема, обмеження стосуються тіньового флоту, нафтових компаній, криптовалют тощо. Відомо, що санкції стосуються ще 12 нафтових танкерів, які діють як частина російського "тіньового флоту". Тепер обмежувальні заходи загалом запроваджено проти понад 600 суден. Крім того, санкції застосовуються проти трьох криптовалютних бірж і двох платіжних платформ, у тому числі, трьох, пов’язаних з Киргизстаном, і ще одної фізичної особи.

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