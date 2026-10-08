Британія запроваджує нові санкції проти РФ: під ударом фінанси і нафта

Обмежувальні заходи торкнуться російського тіньового флоту, нафтових компаній і криптовалют тощо.

Велика Британія має намір підтримувати боротьбу українського народу за свободу і демократію стільки, скільки це буде потрібно. Сьогодні проти воєнної машини російського диктатора Володимира Путіна запроваджуються нові санкції, аби скоротити його джерела фінансування війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ед Мілібенд сказав під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами у Прилуках на місці ракетного удару російських загарбників по багатоповерхівці.

Мілібенд наголосив, що прибув до Прилук не лише висловити українцям слова підтримки, а й засвідчити цю підтримку діями.

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"Тож, сьогодні ми оголошуємо більше санкцій проти Росії, проти воєнної машини Путіна, проти тіньового флоту, проти нафтових компаній, проти криптовалют, проти фінансування війни тощо. Ми прибули, аби оголосити про посилення енергетичної підтримки", - відзначив Мілібенд.

Він запевнив, що Британія від імені британського народу стоїть на стороні України.

Вбивство цивільних у Прилуках – це воєнний злочин

На його думку, немає чіткішого свідчення про злі наміри і злу стратегію Путіна у війні проти України, як це місце жахливого злочину у Прилуках, де загинули 22 цивільні людини, у тому числі п’ятеро дітей і немовлят.

"І ми знаємо, що каже про це міжнародне право. Коли ви робите цивільних мішенню – це воєнний злочин. І цей доказ я бачу тут. Путін одного разу сказав, що він збирається виграти на полі бою. Він намагається здобути перемогу шляхом тероризування цивільних. Я не вірю, що він здобуде успіх. Я не вірю, що він виграє", - наголосив Мілібенд.

Він відзначає мужність українського народу і від імені уряду Великої Британії запевняє, що Сполучене Королівство буде на боці України стільки, скільки це буде потрібно, аби Україна вистояла у цій війні.

Оновлено о 15.55. Як сказано на сайті уряду Британії, санкції запроваджуються проти 38 фізичних і юридичних осіб.

Тіньовий флот

Зокрема, обмежувальні заходи стосуються ще 12 нафтових танкерів, які діють як частина російського "тіньового флоту". Тепер загалом санкції запроваджено проти понад 600 суден.

Ці танкери є частиною російської мережі незаконної торгівлі нафтою. Часто такі кораблі мають понад 20-річний період експлуатації і залучені до шахрайських практик з обходу попередніх санкцій та можуть плавати під фіктивними прапорами.

Криптовалютні біржі та платіжні платформи

Крім того, санкції застосовуються проти трьох криптовалютних бірж і двох платіжних платформ, у тому числі, трьох, пов’язаних з Киргизстаном, і ще одної фізичної особи.

"Ми підозрюємо, що ці організації використовуються Росією для обходу фінансових санкцій, дві з яких обробляли та сприяли транзакціям з мережею A7", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, підтримувана Кремлем мережа А7 використовується для обходу міжнародних санкцій проти фінансового сектору РФ. У минулому році стверджувалося, що через цю мережу було переміщено понад 90 мільярдів доларів – що рівноцінно приблизно половині річних військових витрат Росії.

"Відрізання цих платформ ускладнює доступ і переказ коштів тим, хто перебуває під санкціями", - йдеться у повідомленні.

Постачальники компонентів для російської балістики і дронів

Нові санкції також запроваджуються проти 17 організацій і осіб, залучених до постачання товарів, які на переконання Великої Британії, США і Євросоюзу є важливими для продовження воєнних зусиль Росії.

Таким чином, це має відношення до російських імпортерів верстатів, електроніки та матеріалів, критично важливих для виробництва російських балістичних ракет та дронів.

Відповідні товари переміщуються у глобальному вимірі. Фізичні та юридичні особи прикривають незаконну торгівлю з Росією через треті країни.

Британська допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, Британія є одною із головних провідних країн, яка надає різноманітну допомогу Україні та постійно посилює тиск на Москву, аби та припинила війну.

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Еммануель Макрон виступили за посилення санкцій проти "тіньового флоту" Російської Федерації. Тоді очільник британського уряду наголосив, що "потрібно зупинити запуски ракет Росією за допомогою санкцій, які перерізають їхні військові ланцюги постачання".

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