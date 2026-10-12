Прем'єр Британії заявив, що РФ втручалася в результати голосування Brexit, - The Guardian

Заяви Бернема суттєво відрізняються від позиції попередніх урядів консерваторів, які наполягали на тому, що доказів успішного втручання Росії у голосування під час референдуму не було.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Москва намагалася вплинути на голосування 2016 року про вихід країни з Євросоюзу, повідомляє The Guardian.

Видання пояснило, що Бернем зазначив, що запитував, чи намагалася Москва вплинути на референдум, і отримав підтвердження, що так.

"Прийшовши на Даунінг-стріт, я поставив запитання: чи було втручання Росії у референдум 2016 року? Я отримав чітку відповідь: так, було", - розповів він в подкасті "The Rest is Politics".

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В статті зазначається, що заяви Бернема суттєво відрізняються від позиції попередніх урядів консерваторів, які наполягали на тому, що доказів успішного втручання Росії у голосування під час референдуму не було.

При цьому, прем’єр-міністр Британії не повідомив, хто надав йому цю оцінку, на яких доказах вона ґрунтувалася та чи вплинуло якесь втручання на результат голосування.

Видання зауважило, що в звіті парламентського комітету з питань розвідки та безпеки за 2020 рік уряд та розвідувальні служби піддалися критиці за те, що вони не провели належного розслідування можливого втручання Росії у референдум.

Міжпартійний комітет дійшов висновку, що міністри не доклали зусиль для отримання повної оцінки дій Москви, незважаючи на докази спроб вплинути на британську політику через російські ЗМІ, що підтримуються державою, та акаунти в соціальних мережах.

Бернем зазначив, що Великій Британії слід бути більш відкритою щодо спроб ворожих держав втрутитися в її політику, особливо в умовах, коли європейські лідери борються зі зростанням популярності ультраправих сил.

Видання пригадало, що минулого місяця прем'єр Британії у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН виступив із критикою російської інформаційної війни, заявивши, що є докази того, що Москва намагалася втрутитися у загальні вибори 2019 року.

"Зараз важливо чітко зафіксувати ці факти, і я вірю, що це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що частина цієї політичної діяльності ініціюється нашими ворогами, а саме Росією", - зазначив Бернем.

Україна та Велика Британія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика Британія висловила підтримку президенту України Володимиру Зеленському на тлі заяви президента США Дональда Трампа, що українцям слід обрати нового лідера. Міністр охорони здоров'я Британії Вес Стритінг підкреслив, що відповідальність за початок війни лежить на Росії, а Володимир Путін може припинити бойові дії, проте не робить цього. Стритінг припустив, що позиція Трампа може бути пов’язана з наближенням проміжних виборів до Конгресу США в листопаді. Водночас Стритінг закликав не перебільшувати вплив закупівлі російської нафти на загальну підтримку України з боку Вашингтона.

Також ми писали, що Велика Британія запроваджує нові санкції проти Росії, аби скоротити Кремлю джерела фінансування війни проти України. Державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ед Мілібенд пояснив, що обмеження стосуються тіньового флоту Росії, нафтових компаній, криптовалют тощо. Примітно, що обмежувальні заходи стосуються ще 12 нафтових танкерів, які діють як частина російського "тіньового флоту". Тепер загалом санкції запроваджено проти понад 600 суден.

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