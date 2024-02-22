Нідерландський прем'єр-міністр "користується великою повагою у всьому Альянсі", заявив представник британського уряду.

Великобританія готова підтримати Марка Рютте в якості наступного лідера НАТО, заявив британський чиновник у четвер, через кілька годин після того, як стало відомо про підтримку президентом США Джо Байденом прем'єр-міністра Нідерландів.

"Великобританія рішуче підтримує прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО", - заявив журналістам Британський чиновник, пише POLITICO.

"Рютте користується великою повагою у всьому Альянсі, має серйозні повноваження в галузі оборони і безпеки і буде гарантувати, що альянс залишиться сильним і готовим захищати та стримувати", - додав чиновник.

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Британська декларація чинить додатковий тиск на країни східного флангу, щоб вони перестали вагатися з приводу Рютте, якого критикують за нездатність довести оборонні витрати Нідерландів до цільового показника в 2 відсотки ВВП, обіцяного всіма союзниками по НАТО.

Проте, Рютте є явним фаворитом серед великих союзників. У середу він став лідером в одноосібній гонці за найвищу посаду в Альянсі, який, як очікується, Столтенберг звільнить у жовтні.

Перспективи Рютте - деталі

Рютте вже заручився підтримкою двох третин країн НАТО, щоб очолити військовий альянс, повідомили два високопоставлених чиновника.

Пізніше того ж дня представник США підтвердив, що Байден є одним із тих, хто підтримує Рутте, що, ймовірно, спонукає більше союзників підтримати номінацію Рутте. Рутте потребує підтримки всіх 31 членів НАТО, перш ніж він зможе бути оголошений Генеральним секретарем.

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