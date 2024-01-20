В жовтні чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг залишить посаду.

Чинний прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прагне посісти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Группа країн зараз непублічно працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте, пише Bloomberg з посиланням на поінформовані щодо цього питання джерела.

Рішення про призначення генсека має бути одностайним, тож прихильникам голландського прем’єра необхідно переконати кожну з 31 країн-членів НАТО. Рютте має підтримку багатьох членів НАТО, зокрема Франції та Німеччини, частково тому, що його вважають кандидатом, який міг би керувати Дональдом Трампом, якщо той знову очолить США.

Однак країни зі східного флангу альянсу зволікають із наданням своєї згоди, бажаючи мати на цій посаді представника свого регіону. Минулого року прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас і міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Карінс висловлювали свій інтерес до цієї посади, але поки що ці країни офіційно не висунули їхні кандидатури на посаду.

Відео дня

Очікується, що узгодження кандидатури майбутнього генсека НАТО завершиться цієї весни – до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Як зазначає Bloomberg, роль генерального секретаря НАТО буде особливо критичною в умовах війни Росії з Україною. Йому потрібно збалансувати військову та фінансову підтримку України з прагненням НАТО уникнути прямої конфронтації з Росією.

НАТО готується до війни з РФ

Як писав УНІАН, в Європі поступово зростає усвідомлення небезпеки, яку для континенту становить сучасна Росія. Так, міністр оборони Німеччини публічно допустив війну НАТО і Росії. Він зазначив, що цілком довіряє думці німецьких експертів, які почали попереджати про таку ймовірність.

Показовими на цьому тлі виглядають масштабні військові навчання країн НАТО, що стартують наступного тижня і триватимуть до травня. Очікується, що в них візьмуть участь 90 тисяч військовослужбовців. Це найбільші подібні маневри НАТО за останні десятиліття.

Вас також можуть зацікавити новини: