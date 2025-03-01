1 березня міністр фінансів України та канцлерка казначейства Британії підписали відповідну угоду.

Велика Британія надасть Україні позику на суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів, або близько 3 мільярдів доларів США, на оборонні потреби.

1 березня міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз підписали відповідну угоду, повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що церемонія підписання відбулась в онлайн форматі. У ній узяли участь президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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У Міноборони пояснили, що кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

"Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів", - йдеться у повідомленні.

Відомство підкреслило, що фінансування надається на 30 років, і залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю оборонних матеріалів відповідно до потреб України.

Міноборони нагадало, що в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 Україна вже отримала 1 мільярд доларів від США та 3 мільярди євро від ЄС.

Підтримка України Британією: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський 1 березня перебуває з візитом у Лондоні, де зустрічається з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Зазначається, що переговори між ними набули особливого значення після "невдалої" зустрічі Зеленського із президентом США Дональдом Трампом напередодні.

Також канцлерка казначейства Британії Рейчел Рівз запевнила, що її країна продовжить підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією. Вона підкреслила, що Лондон працюватиме із союзниками й партнерами по всьому світу і що український народ може бути впевнений у тому, що Британія повністю на його боці.

Прем’єр-міністр Стармер неодноразово заявляв, що Британія готова відправити війська і авіацію для забезпечення миру в Україні. "Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника", - висловлювався він.

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