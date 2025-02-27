Також Стармер заявив, що Велика Британія готує для України велику військову допомогу.

Велика Британія готова надіслати свої війська і авіацію для забезпечення мирної угоди в Україні. Таку заяву зробив британський премʼєр-міністр Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

"Велика Британія готова надіслати війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника", – акцентував він.

Крім того, Стармер заявив, що Велика Британія готує для України велику військову допомогу. Про неї буде повідомлено пізніше.

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Також, за його словами, 2 березня у Британії приймуть 18 країн для обговорення подальших переговорів по Україні.

Велика Британія і Україна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав США забезпечити підтримку майбутнім миротворчим військам в Україні. За його словами, без гарантій безпеки від США Росія знову вторгнеться в Україну.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Європа має перейти від заморожування російських активів до їх арешту. Він акцентував, що це "не те питання, в якому жоден уряд не може діяти самостійно".

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