'Велика ганьба': Трамп різко відреагував на відеозвернення Байдена

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на промову чинного президента Джо Байдена про вихід з передвиборчих перегонів.
Як написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth, звернення Байдена до нації було "дуже поганим" і "ледь зрозумілим".
"Шахрай Джо Байден і брехлива Камала Гарріс - велика ганьба для Америки. Такого часу ще не було", - написав Трамп.Відео дня
Звернення Байдена до американців
Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому. Під час відеозвернення він пояснив, що зняв свою кандидатуру з виборів, передавши естафету "новому поколінню".
Байден заявив, що вважає себе гідним другого терміну завдяки "заслугам і лідерству у світі", але вирішив пожертвувати особистими амбіціями "заради блага демократії".
Також Байден заявив, що виконуватиме свої обов'язки до кінця президентського терміну і назвав головні пріоритети на останні шість місяців каденції. Він працюватиме над припиненням війни в Секторі Гази та "зупиненням Володимира Путіна в Україні".