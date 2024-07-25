'Велика ганьба': Трамп різко відреагував на відеозвернення Байдена

Він заявив, що промова президента була "ледь зрозумілою".

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відреагував на промову чинного президента Джо Байдена про вихід з передвиборчих перегонів.

Як написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth, звернення Байдена до нації було "дуже поганим" і "ледь зрозумілим".

"Шахрай Джо Байден і брехлива Камала Гарріс - велика ганьба для Америки. Такого часу ще не було", - написав Трамп. Відео дня

Звернення Байдена до американців

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому. Під час відеозвернення він пояснив, що зняв свою кандидатуру з виборів, передавши естафету "новому поколінню".

Байден заявив, що вважає себе гідним другого терміну завдяки "заслугам і лідерству у світі", але вирішив пожертвувати особистими амбіціями "заради блага демократії".

Також Байден заявив, що виконуватиме свої обов'язки до кінця президентського терміну і назвав головні пріоритети на останні шість місяців каденції. Він працюватиме над припиненням війни в Секторі Гази та "зупиненням Володимира Путіна в Україні".

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