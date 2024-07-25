Згадав про демократію і похвалив Гарріс: Байден пояснив, чому вийшов з виборів

Президент США звернувся до нації з Овального кабінету, щоб пояснити своє рішення щодо президентських перегонів.

Президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому. Під час відеозвернення він пояснив, що зняв свою кандидатуру з виборів, передавши естафету "новому поколінню".

Як повідомляють Fox news та CNN, Байден заявив, що вважає себе гідним другого терміну завдяки "заслугам і лідерству у світі", але вирішив пожертвувати особистими амбіціями "заради блага демократії".

"Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки - все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії - в тому числі й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед - це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю", - заявив президент США. Відео дня

При цьому він наголосив, що має намір допрацювати свій поточний термін до кінця. Також Байден похвалив віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка стане кандидатом на виборах від демократів.

"Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: ви робите цей вибір", - зазначив Байден.

Вибори у США - важливі новини

Як писав УНІАН, Камала Гарріс розкрила амбітні плани на президентський термін. Під час свого виступу на передвиборчому мітингу Гарріс порушила низку важливих для американського народу питань.

Також ми розповідали, що Трамп може програти вибори через Венса. Ключова проблема Трампа – виборча аудиторія серед жінок, і призначення Венса кандидатом у віце-президенти точно не допоможе республіканцям.

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