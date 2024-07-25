Байден заявив, що до кінця каденції намагатиметься 'зупинити Путіна в Україні'

Крім того, він працюватиме над завершенням війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявив, що виконуватиме свої обов'язки до кінця президентського терміну і назвав головні пріоритети на останні шість місяців каденції.

Як зазначив Байден під час відеозвернення до нації, він працюватиме над припиненням війни в Секторі Гази та "зупиненням Володимира Путіна в Україні".

"Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагається захопити Україну", – сказав Байден. Відео дня

Президент США також зазначив, що прагне "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим згуртованим, ніж будь-коли за весь час". Серед міжнародних пріоритетів Байден назвав закінчення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

"Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну", – додав він.

Байден знявся з виборів у США

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден звернувся до нації з Овального кабінету Білого дому. Під час відеозвернення він пояснив, що зняв свою кандидатуру з виборів, передавши естафету "новому поколінню".

Байден заявив, що вважає себе гідним другого терміну завдяки "заслугам і лідерству у світі", але вирішив пожертвувати особистими амбіціями "заради блага демократії".

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