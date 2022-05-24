Великобританія і Сполучені Штати шукають альтернативи навігаційній системі GPS, які не будуть залежні від використання супутників.
Про це пише газета The Times.
Вони побоюються, що в майбутньому війни будуть вестися засобами радіоелектронного придушення.
Міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Куїн, сказав, що уряд "повинен бути напоготові" до загрози супутникового втручання, оскільки Росія використовує війну в Україні для перевірки свого глушіння сигналів GPS.
"Ми повинні взяти уроки з цього і продовжувати нашу власну інноваційну роботу в цій галузі", - сказав Куін.
Великобританія розглядає альтернативні навігаційні системи, включаючи OneWeb і американський бренд NextNav.
Раніше повідомлялося, що в Міноборони Британії "рознесли" технічні можливості армії Путіна.