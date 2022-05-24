Вони вважають, що РФ використовує війну в Україні для перевірки глушіння сигналів.

Великобританія і Сполучені Штати шукають альтернативи навігаційній системі GPS, які не будуть залежні від використання супутників.

Про це пише газета The Times.

Вони побоюються, що в майбутньому війни будуть вестися засобами радіоелектронного придушення.

Міністр з питань оборонних закупівель Джеремі Куїн, сказав, що уряд "повинен бути напоготові" до загрози супутникового втручання, оскільки Росія використовує війну в Україні для перевірки свого глушіння сигналів GPS.

"Ми повинні взяти уроки з цього і продовжувати нашу власну інноваційну роботу в цій галузі", - сказав Куін.

Великобританія розглядає альтернативні навігаційні системи, включаючи OneWeb і американський бренд NextNav.

Раніше повідомлялося, що в Міноборони Британії "рознесли" технічні можливості армії Путіна.

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