Російських генералів можна звинуватити у тактичних прорахунках та провалі планування війни.

Російські авіація та важка техніка не придатні для ведення бойових дій та недостатньо оснащені для затяжної війни з Україною. Росія програла вже на кількох фронтах, наближається її остаточна поразка.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує The Daily Mail.

На переконання британського міністра, російських генералів можна звинуватити у поганому плануванні та підготовці до війни, проблемах з обладнанням, постачанням, а також загальному моральному розкладанні в армії.

"Майже жоден із їхніх літаків не оснащений засобами ситуаційної обізнаності та цифрового керування боєм. Часто знаходять літаки з паперовими картами України 1980-х років. Приймачі GPS були виявлені приклеєними до панелей приладів збитих російських Су-34, щоб пілоти знали, де вони знаходяться, через низьку якість їхніх власних систем", – повідомив Воллес.

Схожі проблеми у росіян з артилерією та бронетехнікою. Їх неможливо використати для військових маневрів, а лише для ведення невибіркового вогню.

Очільник міноборони Британії зауважив, що не варто надто боятися високоточної зброї РФ, оскільки вже після другого тижня війни Росія різко знизила її використання через недостатню кількість.

Воллес констатував, що розвиток подій на фронті підтверджує, що Путін та його армія не готувалися до затяжної війни, а розраховували на бліцкриг. Наразі становище окупантів погіршується. Україна отримує сучасну західну зброю, а ресурси росіян вичерпуються. В найближчому майбутньому в росіян виникнуть ще більші проблеми, оскільки введені санкції заблокували постачання комплектуючих для виробництва військової техніки. Компенсувати технічні втрати в Україні стане неможливо, а оборонні підприємства припинять роботу.

Воллес впевнений, що російський диктатор Путін вже зазнав поразки, втративши можливість виготовляти важке озброєння у своїй країні. На його думку, у діяльності російської влади все ще простежується вплив радянської манери управління.

"Тоді поведінка диктувалася страхом і підлабузництвом, і сьогодні російські збройні сили досі несуть цей радянський відбиток – відбиток аморальності та корупції", – сказав британський міністр.

Раніше Воллес заявляв, що Велика Британія у всьому світі шукає радянську зброю для того, щоб викупити її для України.

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