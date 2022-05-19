Санкції введені відносно авіакомпаній "Аерофлот", "Росія" та "Уральські авіалінії".

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Великобританія ввела фінансові санкції проти російських авіакомпаній.

Санкції введені відносно авіакомпаній "Аерофлот", "Росія" та "Уральські авіалінії". Про це повідомляє російський Прайм.

Санкції передбачають заморозку активів.

Підставою для введення обмежень в британському МЗС назвали те, що ці найбільші російські авіакомпанії "отримують вигоду і підтримують уряд" Росії веденням бізнесу в стратегічно важливому секторі.

Ситуація з літаками у РФ:

У березні президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким російським авіакомпаніям дозволено використовувати літаки іноземних лізингодавців, попри їх заборону.

Крім того, в Держдумі РФ схвалили ініціативу "Єдиної Росії" щодо можливого продажу іноземних компаній і навіть їх націоналізацію, якщо бізнес буде залишати російський ринок або "виникне ризик необґрунтованої ліквідації" через санкції.

В кінці березня найбільша лізингова компанія у світі AerCap подала проти РФ позов на $3,5 млрд за вкрадені літаки.

24 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що американська Air Lease спише літаки, які залишилися у РФ, більш ніж на $800 мільйонів.

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