Країни-члени Північноатлантичного Альянсу (НАТО) близькі до узгодження кандидатури прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду нового генерального секретаря блоку. Про це повідомив наразі чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, Рютте є сильним кандидатом на цю посаду. При цьому він підкреслив, що зазвичай утримується від коментарів щодо свого наступника, бо його обирає не він.
"Але після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра (Угорщини) Орбана, гадаю, очевидно, що ми дуже близькі до рішення в Альянсі щодо обрання наступного генерального секретаря", – сказав Столтенберг.Відео дня
Він зазначив, що Рютте має багато досвіду на посаді прем’єра-міністра Нідерландів.
"Він мій близький друг і колега. І тому я вважаю, що Альянс дуже скоро визначиться з моїм наступником. Це буде добре для всіх нас, для НАТО і також для мене", – резюмував Столтенберг.
Обрання нового генсека НАТО - останні новини
Напередодні ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв своєму угорському колезі Віктору Орбану дозволити Угорщині не брати участі в підтримці Києва в разі свого обрання на посаду генсека НАТО.
Пізніше цю інформацію підтвердив сам Орбан і заявив, що більше не виступає проти кандидатури Рютте.
У квітні Рютте став на крок ближче до того, щоб очолити НАТО, оскільки Туреччина зняла свої заперечення щодо його кандидатури.
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