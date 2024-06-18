Прем’єр-міністр Нідерландів є головним претендентом на посаду очільника Альянсу.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який залишає свою посаду, розмовляв зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном у кулуарах вечері ЄС і пообіцяв тому дозволити Угорщині не брати участі в діяльності НАТО з підтримки Києва в обмін на зняття вето з його кандидатури на посаду генсека Альянсу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, Орбан начебто пристав на цю пропозицію. При цьому він також вимагав від Рютте вибачень за його "проблематичні" думки щодо Угорщини, але ця умова "була тихо скасована".

Раніше Рютте конфліктував з Орбаном через жорсткі погляди останнього на гомосексуалізм і судові реформи в Угорщині.

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Прем'єр-міністр Нідерландів, який, імовірно, залишить посаду в липні після формування нового уряду в Гаазі, вже має підтримку президента США Джо Байдена на посаді генерального секретаря НАТО. Таким чином після оголошення Словаччини підтримки Рютте невизначеною залишається позиція лише одного з 32 членів НАТО - Румунії.

Водночас, за словами Рютте, новий уряд Нідерландів, до складу якого входить його ліберальна партія, а також лідер ультраправих Ґерт Вілдерс, продовжуватиме підтримувати Україну.

"Що стосується зовнішньої політики, новий Кабінет міністрів повністю продовжуватиме курс на Європу та НАТО з Україною. Змін не буде", - сказав він.

Рютте - головний претендент на посаду генсека НАТО

У квітні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте став на крок ближче до того, щоб очолити НАТО. Туреччина зняла свої заперечення щодо кандидатури голандського прем'єра.

Раніше УНІАН повідомляв, що заявка Рютте на лідерство в НАТО суперечить вимогам Східної Європи. Зокрема, за інформацією Bloomberg, Рютте потрібно заручитися підтримкою своєї кандидатури з боку Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини. Ті, зі свого боку, виступають за збільшення представництва регіону в керівництві Альянсу.

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