Президент України побажав йому мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.

Президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату.

"Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії рф проти України та захисту прав невинних цивільних громадян. У цей вирішальний для нашої країни момент сподіваємося на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру", - написав він у своєму каналі.

Президент України також побажав йому мудрості, натхнення, духовних і фізичних сил у виконанні його високої місії.

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Вибори Папи Римського

Новим Папою Римським став Кардинал Прево зі США: він взяв собі імʼя Лев XIV. У своїй першій промові він закликав людей "бути єдиним народом" і зазначив, що слабкий голос папи Франциска в останні дні його життя все ще було чути у світі. Понтифік побажав, щоб люди наводили мости і подякував всім кардиналам, які його обрали.

Ватиканські оглядачі зазначають, що Прево має репутацію реформатора, миротворця і водночас лояльного до традицій католицизму єпископа. Очікується, що новий понтифік зосередиться на реформах управління Церквою, подоланні внутрішніх розколів, питаннях соціальної справедливості та дипломатичній ролі Ватикану в умовах глобальних криз - зокрема війни в Україні та конфліктів у Судані й на Близькому Сході.

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