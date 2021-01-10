Одночасно з президентськими виборами в Киргизстані і на виборчих дільницях за кордоном проходить референдум про форму правління в країні.

У Киргизстані відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента країни.

Читайте такожПрезидент Киргизстану пішов у відставкуЗа відомостями ЦВК, на території країни і за її межами будуть відкриті 2476 виборчих дільниць. Дільниці на території республіки розпочали роботу о 8:00 за місцевим часом.

Одночасно з президентськими виборами в Киргизстані і на виборчих дільницях за кордоном проходить референдум про форму правління в країні. Громадяни республіки зможуть проголосувати за збереження парламентської республіки, повернення до президентської республіки або проти всіх варіантів, передає kommersant.

У виборах президента беруть участь 17 кандидатів, у тому числі Садир Жапаров, який раніше виконував обов'язки прем'єр-міністра і президента. Жапаров став в.о. президента в жовтні 2020 року, після відставки Сооронбая Жеенбекова на тлі протестів в країні. У листопаді в. о. президента склав з себе повноваження і таким чином обійшов конституційну заборону на участь у виборах.

Ситуація в Киргизстані

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Автор: УНІАН