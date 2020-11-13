Водночас він юридично не обґрунтував, на чому базується таке твердження.

Провідний радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з торговельних питань Пітер Наварро стверджує, що Білий дім просувається далі, виходячи з припущення "про другий термін Дональда Трампа", і що той "виграв вибори".

Як повідомляє телеканал CNN, провідні медіа прогнозують, що президентські вибори, які відбулися в США 3 листопада, виграв кандидат від демократичної партії Джо Байден.

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"Ми просуваємося далі тут, у Білому домі, виходячи з припущення, що буде другий термін (президентства) Трампа", - заявив Наварро в ефірі телеканалу Fox News.

Водночас телеканал CNN вважає це твердження брехливим.

Також Наварро заявив, що у Трампа домагаються підтвердження бюлетенів і розслідування все більшої кількості заяв про шахрайство відповідно до завірених підписів показань свідків. "Ми маємо справу, як виявляється, у певному сенсі, з бездоганним ошуканством. Але якщо ви подивитеся статистично на те, що сталося, то очевидно, що президент виграв ці вибори, він лідирував у день виборів. І потім, після дня виборів, якимось чином у цих ключових штатах протистояння вони отримали достатню кількість голосів, аби наздогнати президента", - наголосив Наварро.

Водночас він відмовився надати будь-які докази, коли йшлося про юридичну аргументацію такої заяви.

Як наголошує телеканал CNN, доказів про поширеність махінацій під час виборів немає.

Вибори президента США-2020: хто переміг?

У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

За даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 290.

11 листопада Джо Байден висловив впевненість, що перехідний період передачі влади відбудеться навіть без взаємодії з боку чинної адміністрації Дональда Трампа.

14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.

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Автор: Віталій Саєнко