Провідний радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з торговельних питань Пітер Наварро стверджує, що Білий дім просувається далі, виходячи з припущення "про другий термін Дональда Трампа", і що той "виграв вибори".
Як повідомляє телеканал CNN, провідні медіа прогнозують, що президентські вибори, які відбулися в США 3 листопада, виграв кандидат від демократичної партії Джо Байден.
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"Ми просуваємося далі тут, у Білому домі, виходячи з припущення, що буде другий термін (президентства) Трампа", - заявив Наварро в ефірі телеканалу Fox News.
Водночас телеканал CNN вважає це твердження брехливим.
Також Наварро заявив, що у Трампа домагаються підтвердження бюлетенів і розслідування все більшої кількості заяв про шахрайство відповідно до завірених підписів показань свідків. "Ми маємо справу, як виявляється, у певному сенсі, з бездоганним ошуканством. Але якщо ви подивитеся статистично на те, що сталося, то очевидно, що президент виграв ці вибори, він лідирував у день виборів. І потім, після дня виборів, якимось чином у цих ключових штатах протистояння вони отримали достатню кількість голосів, аби наздогнати президента", - наголосив Наварро.
Водночас він відмовився надати будь-які докази, коли йшлося про юридичну аргументацію такої заяви.
Як наголошує телеканал CNN, доказів про поширеність махінацій під час виборів немає.
Вибори президента США-2020: хто переміг?
- У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.
- За даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 290.
- 11 листопада Джо Байден висловив впевненість, що перехідний період передачі влади відбудеться навіть без взаємодії з боку чинної адміністрації Дональда Трампа.
- 14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.
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