Трамп заявив, що в нього "вкрали перемогу" / фото REUTERS

Провідний радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з торговельних питань Пітер Наварро стверджує, що Білий дім просувається далі, виходячи з припущення "про другий термін Дональда Трампа", і що той "виграв вибори".

Як повідомляє телеканал CNN, провідні медіа прогнозують, що президентські вибори, які відбулися в США 3 листопада, виграв кандидат від демократичної партії Джо Байден.

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"Ми просуваємося далі тут, у Білому домі, виходячи з припущення, що буде другий термін (президентства) Трампа", - заявив Наварро в ефірі телеканалу Fox News.

Водночас телеканал CNN вважає це твердження брехливим.

Також Наварро заявив, що у Трампа домагаються підтвердження бюлетенів і розслідування все більшої кількості заяв про шахрайство відповідно до завірених підписів показань свідків. "Ми маємо справу, як виявляється, у певному сенсі, з бездоганним ошуканством. Але якщо ви подивитеся статистично на те, що сталося, то очевидно, що президент виграв ці вибори, він лідирував у день виборів. І потім, після дня виборів, якимось чином у цих ключових штатах протистояння вони отримали достатню кількість голосів, аби наздогнати президента", - наголосив Наварро.

Водночас він відмовився надати будь-які докази, коли йшлося про юридичну аргументацію такої заяви.

Як наголошує телеканал CNN, доказів про поширеність махінацій під час виборів немає.

Вибори президента США-2020: хто переміг?

  • У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.
  • За даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 290.
  • 11 листопада Джо Байден висловив впевненість, що перехідний період передачі влади відбудеться навіть без взаємодії з боку чинної адміністрації Дональда Трампа.
  • 14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.

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Автор: Віталій Саєнко