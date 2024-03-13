Мешканців тимчасово окупованих територій України російські загарбники примушують голосувати за диктатора Володимира Путіна на так званих виборах президента Росії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, голосування на російських виборах президента, яке заплановане на 15-17 березня, розпочалося достроково на тимчасово окупованій території України.
"Зусилля російських посадовців, щоб змусити населення проголосувати, посилюються", - наголошує розвідка.
Так, в окупованому Луганську 2 тис 600 посадовців були покликані відвідувати домівки та переконувати мешканців брати участь у голосуванні.
Керівникам освітніх та інших урядових установ сказали забезпечити, аби їхні підлеглі прийшли на вибори.
"Без незалежних спостерігачів за виборами і відсутністю щонайменше в одному місті списку виборців, потенціал фальсифікації виборів зростає", - відзначається у повідомленні.
Крім того, імовірно, що залишається лише третина довоєнного населення, яке проживало на цих територіях до вторгнення Росії, через значне переміщення населення та міграцію у зв'язку з війною.
"Коли Росія не має законних підстав для проведення виборів на території України, довіра до виборів ще більше підірвана через брак належного представництва, відсутність безпеки і примусові заходи для тиску на населення з метою голосування. Досить імовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявить про високу явку виборців з переважною підтримкою Путіна незалежно від того, що насправді відбудеться, аби створити враження, що було зроблено демократичний вибір", - наголошує розвідка.
Росія готує концерт на честь виборів Путіна
Тим часом в Росії вже почали підготовку до концерту з нагоди майбутньої "перемоги" Володимира Путіна на так званих виборах президента.
За словами людей, близьких до адміністрації президента РФ і уряду, після виборів цього тижня Володимир Путін може вперше з 2020 року провести значні перестановки в уряді.