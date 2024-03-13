Мешканців окупованих територій примушують голосувати за диктатора.

Мешканців тимчасово окупованих територій України російські загарбники примушують голосувати за диктатора Володимира Путіна на так званих виборах президента Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, голосування на російських виборах президента, яке заплановане на 15-17 березня, розпочалося достроково на тимчасово окупованій території України.

"Зусилля російських посадовців, щоб змусити населення проголосувати, посилюються", - наголошує розвідка.

Так, в окупованому Луганську 2 тис 600 посадовців були покликані відвідувати домівки та переконувати мешканців брати участь у голосуванні.

Керівникам освітніх та інших урядових установ сказали забезпечити, аби їхні підлеглі прийшли на вибори.

"Без незалежних спостерігачів за виборами і відсутністю щонайменше в одному місті списку виборців, потенціал фальсифікації виборів зростає", - відзначається у повідомленні.

Крім того, імовірно, що залишається лише третина довоєнного населення, яке проживало на цих територіях до вторгнення Росії, через значне переміщення населення та міграцію у зв'язку з війною.

"Коли Росія не має законних підстав для проведення виборів на території України, довіра до виборів ще більше підірвана через брак належного представництва, відсутність безпеки і примусові заходи для тиску на населення з метою голосування. Досить імовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявить про високу явку виборців з переважною підтримкою Путіна незалежно від того, що насправді відбудеться, аби створити враження, що було зроблено демократичний вибір", - наголошує розвідка.

Росія готує концерт на честь виборів Путіна

Тим часом в Росії вже почали підготовку до концерту з нагоди майбутньої "перемоги" Володимира Путіна на так званих виборах президента.

За словами людей, близьких до адміністрації президента РФ і уряду, після виборів цього тижня Володимир Путін може вперше з 2020 року провести значні перестановки в уряді.

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