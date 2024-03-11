Йдеться про Роботинський та Времіївські виступи.

Російські окупанти визначили собі цілі для захоплення до так званих президентських виборів в Росії, але Сили оборони їм не дають їхнім бажанням здійснитися.

Про це сказав речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"Якщо трохи відходити від певних шаблонів, то можу виділити події на Оріхівському напрямку, на якому хоч і порівняно менше штурмових дій з боку противника – 5 за сьогодні, але в його географії з’явилася нова точка спроб ворожого наступу – це так званий Времіївський виступ, де росіяни проводять штурми в пішому порядку, починаючи з ночі", - розповів він. За його словами, цей виступ приблизно на межі Донецької і Запорізької областей, де раніше була порівняно спокійна обстановка. "А зараз видно, що це ще одна точка, куди противник намагається спрямувати свій наступ. Ймовірно, через те, що наближаються президентські вибори в Росії і окупаційним військам потрібно показувати якийсь результат і їм явно є принциповим спробувати відбити у нас ті території, які були деокуповані, визволені українською армією під час нашої наступальної кампанії минулого року", - повідомив Лиховій. За його словами, йдеться про села Урожайне, Старомайорське – і сьогодні саме на цьому напрямку противник атакує.

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Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку сказав, що ворог продовжує створювати певний тиск в районі Роботиного – на Роботинському виступі. "Ми маємо певну розвідувальну інформацію, що там було особливе бажання московитів захопити цей виступ до президентських виборів або навіть раніше. Було кілька спроб масованих штурмів ще починаючи з середини лютого, на минулому тижні і на цьому тижні було збільшення тиску і штурмових дій, але все це ні до чого не призвело. Роботине залишається під контролем ЗСУ і противник там продовжує атакувальні дії вже більше за інерцією і "промацує" лінію фронту", - сказав Лиховій.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, в сьогоднішньомму вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначає, що протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Зокрема, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

При цьому на Оріхівському напрямку, за даними військових, ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

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