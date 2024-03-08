Ймовірно, на цьому концерті буде присутній і російський диктатор Володимир Путін.

В Росії вже почали підготовку до концерту з нагоди майбутньої "перемоги" Володимира Путіна на так званих виборах президента, який відбудеться 18 березня.

За інформацією російського опозиційного видання "Новая газета Европа", керівник московського студентського волонтерського центру Анастасія Борисова створила спеціальний чат для "Віп-фанзони" мітингу, який відбудеться на Красній площі.

Для того, щоб увійти до "Віп-фанзони" учасники мають ввести свої паспортні дані, аби їх перевірили у Федеральній службі охорони, можливо, на заході буде присутній і російський диктатор Володимир Путін.

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Коли член чату запитав, чому у повідомленні одразу написали "президента Путіна", то його відредагували просто на "президента".

Борисова повідомила, що на мітингу виступатимуть гурт "Любе", Григорій Лепс, Стас Михайлов та співачка Валерія. Також на заході, ймовірно, виступить російський музикант SHAMAN.

Крім того, квитки на концерт, який відбудеться 18 березня, поширюють серед студентів в університетах. Їм пообіцяли роздати мерч та відпустити від навчання на весь день.

Вибори президента РФ: останні новини

Відомо, що вибори президента в Росії триватимуть впродовж трьох днів, а саме з 15-17 березня. Крім того, Кремль вписав до Конституції РФ одразу шість регіонів України, а саме АР Крим, місто Севастополь, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області, тому на окупованих територіях теж проходитимуть так звані вибори.

Водночас в РНБО пояснили, чому українцям на ТОТ краще не брати участі у голосуванні на "виборах" Путіна.

"Ці заяви зайвий раз свідчать, що "президентські вибори" на ТОТ пройдуть з максимальними порушеннями та фальшуваннями. Окупаційна влада насправді хоче лише легітимізувати повномасштабне вторгнення та підвищити підтримку Путіна. Також "вибори" дають можливість росіянам зібрати більше інформації про українських громадян для подальшої насильницької паспортизації, мобілізації, виявлення "неблагонадійних" жителів", - зазначили у відомстві.

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