Кандидат у віцепрезиденти Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Джей Ді Венс відмовився називати кремлівського правителя Путіна ворогом.

Під час інтерв'ю ведуча програми "Meet the Press" на NBC News запитала Венса, чи вважає він Путіна союзником чи ворогом. Політик відповів, що той є "супротивником" і "конкурентом", а Вашингтон має бути розумним в питаннях дипломатії:

"Те, що нам хтось не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмову. Я думаю, що важливо, якщо ми коли-небудь збираємося закінчити війну в Україні, в принципі, на якомусь рівні нам доведеться брати участь у переговорах між Україною, між Росією, між нашими союзниками по НАТО в Європі".