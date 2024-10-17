Трамп знову назвав Зеленського "одним із найбільших продавців, яких коли-небудь бачив".

Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в тому, що той допустив початок війни в Україні. Як пише The Washington Post, про це Трамп заявив в інтерв'ю з подкастером Патріком Бет-Девідом.

Трамп назвав Зеленського "одним із найбільших продавців, яких коли-небудь бачив", оскільки, за його словами, після кожного візиту українського президента США дають йому 100 мільярдів доларів.

"Хто ще в історії отримував такі гроші? Ніколи. І це не означає, що я не хочу йому допомагати, тому що я дуже співчуваю цим людям. Але він не повинен був допустити початку цієї війни. Ця війна - програшна", - заявив Трамп.

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Дональд Трамп - позиція щодо війни в Україні

Трамп неодноразово заявляв, що Росія ніколи б не вторглася в Україну, якби він усе ще був президентом, а також стверджував, що дуже добре ладнає з російським правителем Володимиром Путіним.

Також він не вперше висловлює думку, що Зеленський винен у війні. Так, під час передвиборчого заходу в Мінт-Хіллі, штат Північна Кароліна, Трамп сказав: "Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється йти на угоду".

А під час візиту Зеленського до США Трамп назвав українського президента "найбільшим торговцем в історії" і звинуватив його в підтримці Камали Гарріс.

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