За даними соціологів, явка побила рекорд 1981 року.

У Франції завершився другий тур парламентський виборів. За попередніми даними, партія Марін Ле Пен зазнала поразки.

Про це пише французька газета Le Figaro, посилаючись на дані соціологічного інституту Ifop. Попередні результати свідчать про перемогу лівого альянсу "Новий народний фронт", який отримав 180-215 місць. Президентська коаліція Еммануеля Макрона опинилася на другому місці, отримавши 150-180 місць.

"Національне об'єднання", яким де-факто керує Марін Ле Пен, та його союзники посіли третє місце та отримають близько 120-150 місць. Республіканці та різні праві партії - 60-65 місць, а різні ліві партії - 10. Журналісти зазначають, що жоден з трьох основних блоків не отримує абсолютної більшості.

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Вибори у Франції

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон розпустив парламент після поразки на виборах до Європейського парламенту.

Вже 30 червня пройшов перший тур виборів, його виграло "Національне об'єднання" (33% голосів). За ним йшов лівий альянс "Новий народний фронт" (28%) та блок Макрона (20%).

Сьогодні стало відомо, що явка на другому турі виборів побила рекорд 1981 року. Нагадаємо, що після першого туру на вулиці Франції вийшли невдоволені можливістю перемоги "Національного об'єднання" громадяни.

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