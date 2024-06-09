Ультраправі партії домагаються успіхів всюди на континенті, заявив він.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск Національних зборів та призначив вибори на 30 червня і 7 липня.

Французький лідер завив, що поразка його табору на виборах до Європарламенту "не є гарним результатом для партій, які захищають Європу". "Ультраправі партії, які останніми роками виступали проти багатьох досягнень, домагаються успіхів всюди на континенті", - цитує його Le Monde.

Макрон додав, що не може робити вигляд, що нічого не сталося. "Ситуація ускладнюється лихоманкою, що охопила громадські та парламентські дебати в нашій країні в останні роки. Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив повернути вам право вибору майбутнього нашого парламенту шляхом голосування", - сказав президент.

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За його словами, зростання націоналістів і демагогів становить небезпеку не тільки для французької нації, а й для Європи. "Я впевнений у нашій демократії; нехай суверенний народ висловить свою думку. Я почув ваше послання, ваші побоювання, і я не залишу їх без відповіді", - підкреслив президент.

Вибори в Європарламент: що відомо

Вибори до Європейського парламенту проходили 6-9 червня. Згідно з даними екзитполів, у Франції партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен з великим відривом перемогла "Відродження" Макрона.

Лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла закликав президента розпустити Національну асамблею і призначити дострокові вибори. "У Франції піднявся вітер надії, і він тільки починається. Це чітке послання було направлено Еммануелю Макрону і європейським лідерам", - додав він.

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