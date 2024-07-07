Партія Ле Пен може перемогти у виборах, але абсолютна більшість у парламенті – під питанням.

У неділю, 7 липня, у Франції проходить другий тур виборів до парламенту. Прогнозується, що "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яке досягло історичного прогресу в першому турі, отримає більшість місць у нижній палаті парламенту. Це може зробити її першою ультраправою партією в уряді з часів співпраці адміністрації Віші з нацистами під час Другої світової війни, пише Bloomberg.

Зазначається, що головне питання полягає в тому, чи здобуде партія достатньо місць, щоб мати абсолютну більшість. Це відкриє шлях до посади прем'єр-міністра для президента "Національного об'єднання" Джордана Барделли. Також це дасть Ле Пен достатньо сильні позиції в Національній асамблеї, щоб легко проштовхувати закони та змінювати внутрішній порядок денний Франції.

Президент Еммануель Макрон призначив дострокові вибори, намагаючись зміцнити підтримку після того, як його центристський альянс зазнав поразки на виборах до Європарламенту. Це рішення, за словами журналістів обернулося проти нього: очікується, що його коаліція "Ансамбль" отримає від 95 до 162 місць у 577-місному парламенті, порівняно з 250 місцями.

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За останні чотири тижні шаленої передвиборчої кампанії "Національне об'єднання" пом'якшило деякі зі своїх найбільш суперечливих пропозицій. Але воно все ще зосереджене на різкому скороченні міграції, скасуванні деяких пенсійних реформ Макрона та відході від правил ЄС, зокрема, зменшенні внесків до бюджету блоку .

Переможці та переможені

Відповідно до останніх соціологічних досліджень, "Національне об'єднання" та його союзники були на шляху до першого місця, отримавши від 170 до 250 з 577 місць у Національній асамблеї. Це значно менше, ніж 289 місць, необхідних для абсолютної більшості. Водночас, гідно з опитуваннями, лівий альянс "Новий народний фронт" отримає від 140 до 198 місць, а група Макрона – від 115 до 162.

Поділ влади

Будь-яка партія або коаліція, яка зможе отримати абсолютну більшість у 289 або більше місць, контролюватиме нижню палату парламенту. Це означає, що вона зможе легко ухвалювати закони, а уряд, підтриманий цією групою, буде захищений від загрози вотуму недовіри.

Якщо група, яка отримує більшість, представляє іншу партію, ніж президент, це призводить до певного типу розподілу влади. Він називається коабітацією (співіснуванням). Президент, як правило, обирає прем'єр-міністром лідера партії, яка отримала більшість голосів. Але комбінація за участі "Національного об'єднання" вперше передбачає залучення партії, яка ніколи раніше не керувала країною. Очікується, що за такого сценарію президент зосередиться на питаннях оборони та зовнішньої політики, тоді як опозиційний прем'єр-міністр відповідатиме за внутрішні та економічні справи.

Підвішений парламент

Якщо група отримує найбільше місць, але не має абсолютної більшості, вона може сформувати уряд меншості – як у нинішній ситуації з Макроном. Але це також залежить від президента, який має одноосібне право призначати прем'єр-міністра.

Барделла з "Національного об'єднання" заявив, що відмовиться від цієї посади, якщо його партія та її союзники не отримають абсолютної більшості в Національних зборах. Ризик за такого сценарію полягає в тому, що жодна партія не матиме важелів впливу на уряд, що призведе до урядового паралічу.

Однак явка виборців є ключовим елементом, за яким слід стежити 7 липня.

Вибори у Франції

7 липня у Франції проходить другий тур парламентських виборів. Лідерка французьких правих популістів Марін Ле Пен, яку називають "другом Путіна", пообіцяла заблокувати відправлення французьких військ в Україну, якщо її партія здобуде перемогу на парламентських виборах.

Раніше УНІАН писав, що Франція веде Європу до кризи. Головні побоювання пов'язані з Францією, де в першому турі позачергових парламентських виборів домінувала вкрай права партія "Національне об'єднання". Париж може вступити в період крайньої політичної нестабільності та бюджетного марнотратства.

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