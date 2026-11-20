Обоє провідних кандидатів у президенти Франції проти підтримки України.

Президентські вибори у Франції формуються як протистояння популістів, які відмовляться від непохитної підтримки для України. Відповідно, жоден з провідних кандидатів в президенти - Жан-Люк Меланшон чи Марін Ле Пен - не принесе Україні нічого хорошого у разі своєї перемоги, пише Politico.

Опитування дедалі частіше засвідчують, що ультраправа фаворитка майбутніх виборів Марін Ле Пен і ультралівий кандидат Жан-Люк Меланшон мають шанси на проходження до другого туру наступної весни, щоб зрештою виграти президентські вибори і стати наступником Еммануеля Макрона. При цьому обоє кандидатів є критиками НАТО, а їхні суперники звинувачують їх у тому, що вони повторюють тези Кремля про війну в Україні.

Ле Пен має суперечку з президентом України Володимиром Зеленським щодо того, де може відбутися їхня імовірна зустріч. Вона неодноразово заявляла, що через критичні фінансові перспективи Франція більше не може дозволити собі надавати фінансову підтримку Києву.

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Меланшон виступає проти українських далекобійних ударів вглиб російської території. Він також зазнав жорсткої критики за підтримку "референдуму" РФ на Донбасі.

Таким чином, більш стримана підтримка України з боку Парижа стала б значним викликом для Європи. Франція є єдиною ядерною державою в межах Європейського Союзу. Вона є співголовою Коаліції охочих, представники якої 19 листопада збиралися у Берліні для обговорення підтримки Києва.

Париж також є ключовим гравцем у зусиллях щодо вжиття суворих заходів проти тіньового флоту Росії, судна якого транспортують нафту для продажу всупереч санкціям ЄС.

Якщо брати до уваги військову підтримку для України, Франція відстає від таких країн як Швеція і Німеччина. Але, за словами трьох європейських дипломатів, чинний президент Макрон виявляє сильне політичне лідерство щодо України. За президенства Ле Пен або Меланшона існує ризик, що це припиниться.

Як повідомив один український посадовець, найбільші ризики стосуються зобов’язань Франції в межах Коаліції охочих, щодо гарантій безпеки і майбутнього фінансування з боку ЄС.

"З точки зору фінансової підтримки, (Франція) ніколи не входить до першої десятки. Але, з точки зору руйнування консенсусу в Європі, це буде справжнім викликом", - відзначив посадовець.

Крім того, як відзначив один дипломат з НАТО, ще одним ризиком буде європейська єдність на мирних переговорах, у яких французи відіграють велику роль.

"Коли ви говорите на переговорах про європейську безпеку, Франція є важливою – буде складно знайти спільну позицію", - повідомили джерела.

Вибори у Франції

Як відомо, наступні вибори президента Франції відбудуться у два тури - 18 квітня та 2 травня 2027 року. Чинний президент Макрон завершує свій другий президентський термін.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада Марін Ле Пен зустрілася з послом України у Франції Вадимом Омельченком і заявила, що в разі її обрання президенткою Франція продовжить надавати Україні матеріальну та гуманітарну допомогу.

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