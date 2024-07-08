Атталь став наймолодшим прем'єром в історії країни.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив, що у понеділок, 8 липня, подасть у відставку.

"Скрізь, куди б я не пішов, я намагався слухати вас. Сьогодні ввечері політична партія, яку я представляв у цій кампанії, не має більшості, тому завтра вранці я подам у відставку президенту Республіки", - цитує його виступ французька газета Le Figaro.

Водночас Атталь сказав, що готовий залишатися у Матіньйонському палаці (офіційній резиденції прем'єра французького уряду) стільки, скільки вимагатиме обов'язок. Зазначається, що ці слова стосувалися Олімпійських ігор.

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"Цього вечора жодна абсолютна більшість не може бути керована крайнощами завдяки нашій рішучості та силі наших цінностей. Ми стоїмо", - додав прем'єр.

Вибори у Франції

Нагадаємо, що перший тур парламентських виборів закінчився перемогою "Національного об'єднання", фактичним лідером якої є Марін Ле Пен. Друге та третє місце посіли лівий альянс "Новий народний фронт" та блок президента.

У другому турі, за попередніми даними, перемогу виборов "Новий народний фронт", а коаліція Макрона опинилася на другому місці. Ультраправі, попри побоювання багатьох, опинилися на третьому місці.

Згідно з цими даними, ніхто з них не отримує абсолютної більшості у парламенті.

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