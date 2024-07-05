За словами політика, для неї головне - щоб Франція не стала учасником конфлікту.

Попри спроби дистанціюватися від Кремля, лідерка французьких правих популістів Марін Ле Пен пообіцяла заблокувати відправлення французьких військ в Україну, якщо її партія здобуде перемогу на парламентських виборах у неділю.

"Якщо Еммануель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти, то ніяких військ в Україні не буде. Останнє слово за прем'єр-міністром", - сказала лідер "Національного об'єднання" в інтерв'ю CNN.

Ле Пен також запевнила, що одразу ж скасує дозвіл для Києва бити по території Росії ракетами, які поставила Франція. За її словами, єдина "червона лінія" щодо України - "перетворення Франції на співучасника конфлікту за допомогою використання французьких ракет великої дальності проти цілей на російській території".

Відео дня

Партія Ле Пен готується до тріумфу на виборах

Цієї неділі у Франції відбудеться другий тур парламентських виборах, за підсумками якого права партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, ймовірно, отримає рекордну кількість місць у парламенті за свою історію. Проте опитування показують, що партія не зможе взяти більшість місць, а отже не зможе самостійно сформувати уряд.

Щоб не допустити повної перемоги Ле Пен на виборах, представники всього політичного спектра Франції домовилися зняти з виборів частину своїх кандидатів, щоб у другому турі голосування в більшості округів кандидат від "Національного об'єднання" конкурував з одним сильним суперником, а не кількома слабкими.

Вас також можуть зацікавити новини: