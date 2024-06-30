Національне об'єднання та його союзники отримали більше третини голосів.

Ультраправе Національне об’єднання досягло історичного прогресу в першому турі дострокових парламентських виборів у Франції в неділю, 30 червня, під час голосування, яке відзначилося значним зростанням явки. Про це пише Le Monde з посиланням на попередні дані голосування.

Зазначається, що отримавши 34% голосів разом зі своїми союзниками, за першими оцінками, партія на чолі з Марін Ле Пен і Джорданом Барделлою майже подвоїла свій результат у порівнянні з виборами 2022 року і може отримати до 270 місць у Національних зборах.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, який призначив позачергові вибори 9 червня після поразки своєї партії на виборах до Європарламенту, посідає третє місце з 20,3%.

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Макрон у своїй заяві одразу після публікації попередніх результатів закликав виборців "заблокувати" ультраправих у другому турі.

"Зіткнувшись з Національним об’єднанням, настав час для великого, чітко демократичного та республіканського виступу під час другого туру", – сказав Макрон.

При цьому він привітав підвищення явки, назвавши це свідченням "бажання прояснити політичну ситуацію" французьких виборців.

Тим часом Ле Пен закликала виборців надати її партії "абсолютну більшість" у Національній асамблеї наступної неділі.

"Нам потрібна абсолютна більшість, щоб Джордан Барделла був призначений прем’єр-міністром Еммануелем Макроном за вісім днів", — сказала вона.

Видання уточнює, що у порівнянні з попередніми виборами активність виборців різко зросла. Так, станом на 17:00 явка склала 59,39% за даними Міністерства внутрішніх справ, що перевищує загальну явку на останніх трьох виборах до парламенту.

Дострокові парламентські вибори у Франції

9 червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту і призначив вибори на 30 червня і 7 липня. Французький лідер завив, що поразка його табору на виборах до Європарламенту "не є гарним результатом для партій, які захищають Європу".

Згодом Макрон сказав, що буде з допомогою Україні після дострокових парламентських виборів. Він назвав їх "небезпечними", при цьому зазначив, що Франція має намір допомагати Україні в довгостроковій перспективі беззастережно.

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