В Брюсселі стурбовані, що Трамп може запровадити мита на імпорт з ЄС, припинити військову та фінансову підтримку України і змусити її погодитися закінчити війну на умовах РФ.

Європейська комісія сформувала спеціальну групу чиновників для підготовки до можливого повернення Дональда Трампа в Білий дім. Як пише Financial Times, ЄС розробляє стратегію дій на випадок різкої зміни позиції Вашингтона з таких питань, як вільна торгівля і підтримка України.

За словами джерел видання, група також визначатиме, який вплив на ЄС може мати президентство Камали Гарріс і як Брюссель має підготуватися до змін у політиці після виборів у США в листопаді.

"Брюссель глибоко занепокоєний тим, що Трамп використає другий президентський термін для запровадження болючих тарифів на експорт ЄС, припинення військової та фінансової підтримки України та примусу Києва до згоди з умовами Москви щодо припинення війни. Європейські союзники також занепокоєні тим, що Трамп виконає свої попередні погрози вивести США з НАТО або суттєво підірвати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, не витрачають достатньо коштів на оборону", - пише FT.

Відео дня

Комітет планує активно розпочати роботу у вересні і розширити взаємодію з урядами країн ЄС, з метою обміну думками та ідеями щодо оцінки потенційної вразливості ЄС і способів пом'якшення негативних рішень.

Крім того, особлива увага приділяється розробці планів комунікації на випадок серйозних змін у політиці США щодо Європи, наприклад, необхідності для платників податків ЄС потенційно робити більший внесок в оборону України.

Також аналогічну групу чиновників, які готуються до можливого другого президентства Трампа, було створено в міністерстві закордонних справ Німеччини.

Другий термін Трампа - можливі наслідки

Як раніше писав FT, можливе президентство Дональда Трампа загрожує Україні не тільки зупинкою поставок зброї та примусом до територіальних поступок, а й примусом до проголошення нейтрального статусу, що є найбажанішою метою Кремля.

Також ми розповідали, що повернення Дональда Трампа в Білий дім може мати однозначно негативні наслідки для всього світу. Якщо він реалізує свою обіцянку про 60-відсоткове мито на імпорт з Китаю і 10% з інших країн, це зруйнує архітектуру нинішньої системи світової торгівлі.

Вас також можуть зацікавити новини: