Зазначається, що політика Трампа може знищити усталений світовий порядок.

Повернення Дональда Трампа в Білий дім може мати однозначно негативні наслідки. Запровадивши тарифи в розмірі щонайменше 60% на імпорт з Китаю і 10% з інших країн, адміністрація Трампа зруйнує архітектуру нинішньої системи світової торгівлі.

Видання The Times пише, що обіцянка Трампа знизити корпоративний податок у США з 35% до 15% може бути нездійсненною. З огляду на прибутковість держоблігацій трохи більше 4%, дефіцит бюджету близько 7% і нестійкий державний борг, то помірковані республіканці, найімовірніше, виступатимуть проти зниження податків, адже таке рішення може ще більше погіршити плачевні фінансові перспективи.

Крім того, популістська Республіканська партія не стане витрачати значний політичний капітал на зниження податків для "розбудженого" сектора бізнесу. Найбільший вплив на економіку президентство Трампа може мати в питанні витрат на оборону.

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Що стосується України, то тут, вочевидь, необхідно укласти договір за прикладом угоди Фінляндії з Йосипом Сталіним у 1940 році, яка поступилася територією в обмін на мир. Альтернативою такій угоді може стати повне знищення України або військова поразка Росії, яка може схилити Володимира Путіна до розгортання тактичної ядерної зброї.

У випадку з Китаєм, то вступ США у війну, щоб захистити Тайвань, може повторити кубинську ракетну кризу, коли Вашингтон постачав гарнізон острова, який знаходився в облозі, тільки цього разу в хід могли б піти ядерні ракети.

Напрошується очевидна угода, в рамках якої Китай за якийсь час поверне собі Тайвань, а тим часом припинить ворожу морську діяльність у південній частині Тихого океану і агресивне шпигунство проти Заходу. За ці роки тайванська напівпровідникова промисловість може бути перенесена разом із працівниками, які не захочуть жити під владою Сі.

Повернення Трампа в Білий дім - останні новини

Дональд Трамп неодноразово говорив, що, якщо його знову оберуть президентів США, то він швидко завершить війну в Україні.

Зокрема, політик пообіцяв, що незабаром після перемоги на виборах, ще до того, як він займе Овальний кабінет, він врегулює цю жахливу війну між Україною і РФ. Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що Трампу вистачить сміливості врятувати українську державу.

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