Які країни найбільше постраждають від другого терміну Трампа: The Economist дав відповідь

Щоб допомогти розібратися в глобальних наслідках, Economist Intelligence Unit склала рейтинг 70 найбільших торгових партнерів Америки.

Якщо Дональд Трамп переможе на листопадових виборах у США, в американській політиці відбудуться серйозні зміни. Республіканська платформа - 16-сторінковий документ, що дає уявлення, як Трамп може керувати країною, - закликає до масштабної програми депортації нелегальних мігрантів та посилення контролю за в'їздом у країну.

Як пише The Economist, торговельним партнерам слід очікувати підвищення тарифів і обмежень: колишній президент уже виклав плани щодо введення мит на весь імпорт. Військова допомога, ймовірно, стане більш умовною; союзників примушуватимуть до збільшення власних витрат на оборону.

Щоб допомогти розібратися в глобальних наслідках, Economist Intelligence Unit склала рейтинг 70 найбільших торговельних партнерів Америки. Рейтинг, який EIU називає "індексом ризику Трампа", ґрунтується на схильності країн до впливу американської політики в галузі торгівлі, безпеки та міграції.

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Мексика, найбільший торговий партнер Америки, очолює список, набравши 71 бал зі 100. Посилення міграційних правил може торкнутися мільйонів мексиканців, які в'їжджають в Америку як легально, так і нелегально.

До першої десятки потрапили ще п'ять країн Латинської Америки: Коста-Ріка і Панама посідають 2 і 5 місця через низькі витрати на озброєння і оборону, а також через залежність від американської військової допомоги. Домініканська Республіка, Сальвадор і Гондурас посідають високі місця в індексі через уразливість перед посиленням міграційної політики: грошові перекази з Америки становлять від 8 до 23% їхнього ВВП.

Німеччина посідає 3 місце, що є найвищим показником серед союзників по НАТО. Під час першого терміну Трамп хотів вивести понад 12 000 американських військовослужбовців з Німеччини і критикував низькі витрати країни на оборону. У другий термін Трамп може пригрозити скоротити військову допомогу Україні, щоб змусити союзників збільшити витрати.

Китай, проти якого Трамп вів торговельну війну під час першого терміну, посідає 1 місце серед усіх країн Азії та 6 у загальному рейтингу. Трамп дав зрозуміти, що хоче більш рішучого відбудовування від Китаю. Він пригрозив обкласти китайські товари митом у розмірі 60%.

Країни, які меншою мірою залежать від Америки, займають найнижчі позиції. Саудівська Аравія набрала менше ніж 10 балів зі 100, оскільки вона дедалі менше залежить від американської торгівлі (за винятком закупівель зброї). Австралія також посідає низьке місце в індексі, оскільки вона встановила більш міцні торговельні зв'язки з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Росія, яка вже відрізана від більшості форм торгівлі із Заходом, посідає 63 місце.

Вибори у США - останні новини

Віцепрезидентка Камала Гарріс отримала перевагу над Дональдом Трампом у семи штатах, які "сумніваються". Згідно з опитуванням Bloomberg, Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% у Трампа. Це сильніший результат, ніж двоочкове відставання від Трампа у президента Джо Байдена, перед тим як він вибув із перегонів. Гарріс обігнала Трампа в Аризоні та Неваді й більш ніж удвічі збільшила перевагу Байдена над Трампом у Мічигані.

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