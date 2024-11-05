Вибори у США: в Bloomberg розкрили, чого чекати Україні від перемоги Трампа чи Гарріс

Київ сподівається на посилення підтримки від партнерів, аби переконати Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення миру.

Більш ніж через два з половиною роки від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна все ще залежить від підтримки союзників – від сучасної зброї до фінансування державного бюджету. Тож, Київ тривожно чекає результатів виборів президента США.

Як пише Bloomberg, Київ сподівається на посилення підтримки від партнерів, аби переконати диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Однак російський правитель, маючи стратегічну перевагу, розраховує, що міжнародна підтримка України поступово зникатиме.

Кандидатка від демократів Камала Гарріс запевнила, що підтримка триватиме стільки, скільки потрібно, хоча вона може зіткнутися з критикою в Конгресі щодо додаткового фінансування. Подібно до Байдена, Гарріс поки не задовольнила прохання Києва щодо дозволу використовувати ракети союзників для ударів по Росії або вступу України в НАТО, який, за словами президента Зеленського, є критичним для безпеки країни.

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Дональд Трамп, своєю чергою, пообіцяв "завершити війну за 24 години" після виборів, змусивши Путіна та Зеленського до переговорів, хоча не пояснив, як саме. Він та його команда натякали на необхідність поступок з боку України та піддавали сумніву витрати США на підтримку Києва, закликаючи європейських союзників брати на себе більшу частину фінансового тягаря.

Експерти Bloomberg Economics припускають, що Трамп прагнутиме швидко вийти з витратної війни, хоча може обмежуватися побоюванням, що раптове припинення підтримки США призведе до колапсу українських сил. Це, ймовірно, призведе до поступового скорочення допомоги, що послабить позиції України та змусить Європу посилити фінансову підтримку, хоча це навряд чи забезпечить негайну перемогу Росії.

Для європейських союзників, за прогнозами, така політика додасть тиску на збільшення витрат на оборону, що до 2034 року може призвести до зростання боргу ЄС на 2,8 трильйона доларів, якщо союзники прагнутимуть зрівняти витрати США на оборону, які становлять 3,3% ВВП щорічно.

Гарріс, імовірно, також зіткнеться з закликами до дипломатичного завершення війни, у міру зниження підтримки Конгресу щодо збільшення допомоги. Однак ці заклики до миру можуть відрізнятися від планів, які пропонує Трамп.

Вибори у США – важливі новини сьогодні

Президентські вибори в США, які стартували сьогодні, 5 листопада, є ключовою подією, що впливає не тільки на внутрішню політику, а й на міжнародні відносини.

Цього року вибори набули особливого значення для України, яка залежить від підтримки США в протистоянні з Росією. Кандидати мають різні підходи до зовнішньої політики: Камала Гарріс, ймовірна наступниця Байдена, обіцяє продовжувати допомогу Україні, тоді як Дональд Трамп заявляє про намір "завершити війну" через переговори та очікує від України поступок. Перемога кожного з них може радикально змінити обсяг і характер допомоги Україні, що робить ці вибори значущими не лише для США, а й для міжнародної безпеки.

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