Україна нервово чекає кульмінації гонки за Білий дім, - The Times

Незалежно від того, чи хто з кандидатів стане президентом США, солдати на лінії фронту з Росією знають, що попереду похмурі перспективи.

Вибори президента США можуть стати вирішальними для України, яка веде виснажливу боротьбу проти російських окупантів. І цивільні, і військові на фронті чекають, хто увійде в Білий дім, пише The Times.

Під час штурму біля Покровська українські військові були піддані безперервним артилерійським обстрілам та ударам дронів. "Я ніколи не бачив нічого подібного. Я не знаю, як ми можемо повернути такі позиції", - сказав офіцер ЗСУ Віталій Міловідов.

Ситуація загострилася з наближенням президентських виборів у США, що змушує Україну розраховувати на підтримку Вашингтона в умовах найскладнішої фази війни.

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Посилення атак дронів на українські міста вказує на загрозу ще однієї важкої зими. Плани мирних переговорів провалилися після українського вторгнення в Курськ. Дональд Трамп заявив, що "завершить війну за 24 години", проте він звинувачує Зеленського, а не Путіна, у війні, називаючи його "одним із найбільших продажників".

Водночас президент Зеленський наголосив:

"Наступний президент США може посилити або послабити підтримку України. Якщо ця підтримка ослабне, Росія захопить більше території".

За словами генерала Сирського, українські сили на сході протистоять "одному з найпотужніших російських наступів з початку вторгнення".

"Що ми будемо робити, якщо наші партнери перестануть нас підтримувати? США відіграють величезну роль у тому, що відбувається в Україні. Тому я сподіваюся, що майбутній президент усвідомлює важливість цих рішень для майбутнього світу", - сказала молода військова, яка служить на Донбасі.

Журналіст Сергій Дібров, що служить на фронті, підкреслює, що США іноді залишали Україну в скрутному становищі, як це сталося за президента Обами, коли Росія анексувала Крим. "Америка зараз не здається дуже сильною у світі", - зазначив він, додаючи, що Україні, можливо, потрібно шукати нові альянси.

Роль Південної Кореї, яка почала підтримувати Україну летальною допомогою, стала несподіваним фактором. "Хто б міг подумати, що Друга корейська війна почнеться не на 38-й паралелі, а в Суджі?", - резюмував Дібров.

Вибори в США 2024

Вибори президента США відбудуться 5 листопада. Головна боротьба розгорнеться між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом.

The New York Times написав, що результат цих виборів визначить майбутнє України, оскільки від голосування залежить майбутній політичний курс країни.

Водночас шанси Дональда Трампа на перемогу на криптовалютній платформі прогнозів Polymarket раптово різко впали і зараз становлять 50/50 з його суперницею від Демократичної партії Камалою Гарріс.

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