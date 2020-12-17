Оточення чинного глави США хвилюється через його неприйняття своєї поразки.

Дональд Трамп не хоче вірити у свою поразку на президентських виборах і влаштовує помічникам істерики.

Про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що протягом шести тижнів, після новини про перемогу Байдена, до Трампа почали надходити листи й дзвінки від людей, котрі хотіли скористатися останніми днями його президентства.

Читайте такожПутін вперше дає велику прес-конференцію онлайн

Помічники були буквально завалені всілякими проханнями та пропозиціями, тому для цього створили спеціальну електронну таблицю.

Та найбільше оточення чинного глави США хвилюється через його неприйняття своєї поразки. Істерики Трампа посилилися з наближенням дати інавгурації Джо Байдена.

Деякі радники президента «м’яко направляють Трампа до реальності». Інші союзники закликали його відмовитися від своїх зусиль щодо боротьби на виборах і почати планувати своє політичне майбутнє у 2024 році.

Однак Трамп твердо відмовляється визнати, що програв. У моменти найглибшого відчаю він сказав деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім в день інавгурації Байдена. Ця заява стривожила оточення глави США, але вони мало вірять в імовірність такого розвитку подій.

«Він влаштував кляту істерику. Він збирається піти. Він просто брикається», – заявив один з радників.

Вибори президента США

15 грудня стали відомі остаточні підсумки президентських виборів у США. Вибірники всіх 50 штатів проголосували відповідно до волі народу і обрали новим президентом країни демократа Джо Байдена. Інагуарація нового глави Білого дому пройде у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська