Штат Джорджія підтвердив перемогу кандидата у президенти США Джо Байдена після третього підрахунку бюлетенів.
Про це пише CNN з посиланням на заяву держсекретаря штату Бреда Реффенспергера.
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Протягом останніх кількох тижнів чинний глава країни Дональд Трамп звинувачував Джорджію у фальсифікації виборів, не визнаючи своєї поразки.
Водночас навіть після останнього підтвердження Трамп вимагав від тамтешніх дільниць додаткової перевірки підписів, що неможливо з процедурної точки зору, зауважують журналісти.
«Сьогодні важливий день для прозорості виборів у Джорджії та у всій країні. Тепер мешканці штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси були підраховані точно, справедливо й надійно», – цитує телеканал заяву державного секретаря Джорджії.
Штат Джорджія затвердив перемогу Байдена на президентських виборах США після повторного підрахунку у зв’язку з виявленими 2600 «загубленими» бюлетенями. Тоді він набрав 12 670 голосів. Та після позову штабу Трампа голоси знову довелося підраховувати.
Днями Байден здобув перемогу у ще одному ключовому штаті – Каліфорнії, зміцнивши своє становище на президентських виборах.
Вибори в США 2020: що відомо
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.
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