Трамп звинувачував Джорджію у фальсифікації виборів, не визнаючи своєї поразки.

Штат Джорджія підтвердив перемогу кандидата у президенти США Джо Байдена після третього підрахунку бюлетенів.

Про це пише CNN з посиланням на заяву держсекретаря штату Бреда Реффенспергера.

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Протягом останніх кількох тижнів чинний глава країни Дональд Трамп звинувачував Джорджію у фальсифікації виборів, не визнаючи своєї поразки.

Водночас навіть після останнього підтвердження Трамп вимагав від тамтешніх дільниць додаткової перевірки підписів, що неможливо з процедурної точки зору, зауважують журналісти.

«Сьогодні важливий день для прозорості виборів у Джорджії та у всій країні. Тепер мешканці штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси були підраховані точно, справедливо й надійно», – цитує телеканал заяву державного секретаря Джорджії.

Штат Джорджія затвердив перемогу Байдена на президентських виборах США після повторного підрахунку у зв’язку з виявленими 2600 «загубленими» бюлетенями. Тоді він набрав 12 670 голосів. Та після позову штабу Трампа голоси знову довелося підраховувати.

Днями Байден здобув перемогу у ще одному ключовому штаті – Каліфорнії, зміцнивши своє становище на президентських виборах.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: Яна Ставська