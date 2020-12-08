Вибори у США - стали відомі результати третього підрахунку в Джорджії / фото REUTERS

Штат Джорджія підтвердив перемогу кандидата у президенти США Джо Байдена після третього підрахунку бюлетенів.

Про це пише CNN з посиланням на заяву держсекретаря штату Бреда Реффенспергера.

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Протягом останніх кількох тижнів чинний глава країни Дональд Трамп звинувачував Джорджію у фальсифікації виборів, не визнаючи своєї поразки.

Водночас навіть після останнього підтвердження Трамп вимагав від тамтешніх дільниць додаткової перевірки підписів, що неможливо з процедурної точки зору, зауважують журналісти.

«Сьогодні важливий день для прозорості виборів у Джорджії та у всій країні. Тепер мешканці штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси були підраховані точно, справедливо й надійно», – цитує телеканал заяву державного секретаря Джорджії.

Штат Джорджія затвердив перемогу Байдена на президентських виборах США після повторного підрахунку у зв’язку з виявленими 2600 «загубленими» бюлетенями. Тоді він набрав 12 670 голосів. Та після позову штабу Трампа голоси знову довелося підраховувати.

Днями Байден здобув перемогу у ще одному ключовому штаті – Каліфорнії, зміцнивши своє становище на президентських виборах.

Вибори в США 2020: що відомо

  • Вибори президента США відбулися 3 листопада.
  • Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
  • За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
  • 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: Яна Ставська