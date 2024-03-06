Американці, які вже живуть за кордоном, готуються до хвилі нових емігрантів.

З наближенням президентських виборів у США мільйони американців планують емігрувати з країни. Про це у своїй колонці для Business Insider пише журналіст і письменник Пол Старобін.

Він зазначає, що кожні чотири роки, коли американці збираються вибрати президента, в основному серед демократів точаться розмови про те, щоб залишити країну. При цьому "тривога щодо потенційного тріумфу Трампа в листопаді набагато гостріша, ніж страхи, які розпалювали попередні президенти".

За словами Старобіна, молоді люди більше схильні до еміграції. Так, серед тих, хто молодше 30 років, 24% хотіли залишити Америку наприкінці терміну правління Буша, 18% – під час Обами та 30% – під час Трампа. Як і з усім, що стосується Трампа, існував різкий гендерний поділ: лише 20% молодих чоловіків хотіли втекти з Америки, порівняно з 40% молодих жінок.

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Як зазначила президент Асоціації американців, які проживають за кордоном Доріс Шпеєр, американці, які вже живуть за кордоном, готуються до хвилі нових емігрантів, адже "більше людей виїде за кордон після виборів, якщо це буде Трамп".

"Друге президентство Трампа може стати "каталізатором", який ще більше підживить зростаючу діаспору американців, які живуть у вигнанні. Після листопада Європа цілком може стати тим, чим була Канада для тих, хто ухилявся від призову під час війни у В’єтнамі: політичним притулком для американців, яким набридла власна країна. Називайте їх вигнанцями Трампа", - підкреслила Шпеєр.

Вибори президента США - останні новини

Дональд Трамп стане головним кандидатом у президенти від Республіканської партії. Його остання суперниця Ніккі Гейлі виходить із перегонів.

Гейлі, 52-річна колишня губернаторка Південної Кароліни, представляла себе як тверду консерваторку і молодшу альтернативу Трампу, якому 77 років.

Також УНІАН повідомляв, що Джо Байден і Дональд Трамп перемагають від своїх партій у Супервівторок. Це день, в який внутрішньопартійні вибори відбуваються одразу у 15-ти штатах.

В результаті голосування має стати зрозуміло, хто буде кандидатами від республіканців та демократів на президентських виборах у листопаді.

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