Він навіть готовий агітувати голосувати за віцепрезидентку США.

Племінник екс-президента США Дональда Трампа Фред, заявив, що його дядько "атомно божевільний".

"У кожній сім'ї є свій божевільний дядько. Мій – атомно божевільний... Він робить речі, від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини", – сказав Фред Трамп в інтерв'ю ABC News.

За його словами, на виборах він планує голосувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс, бо її політика йому близька.

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"Без сумніву, політика Камали Гарріс – це те, що я підтримую. Тож я буду голосувати за Камалу Гарріс", – наголосив племінник Трампа.

Ба більше, він готовий без вагань агітувати голосувати за неї, якщо його попросять. Водночас Фред все ж відвідає інавгурацію, якщо його дядько переможе та запросить його.

Вибори у США

Гарріс помітно наростила свій загальний рейтинг довіри серед американців за ті кілька днів, що минули після оголошення Джо Байдена про самоусунення з передвиборчої боротьби.

Ще тиждень тому рейтинг довіри до Гарріс становив лише 35%, тоді як 46% американців висловлювали їй недовіру. Нове опитування показало драматичну зміну рівня схвалення: 43% американців довіряють їй, 42% – не довіряють.

Рейтинг довіри до Трампа навпаки трохи знизився з 40% тиждень тому до 36% в останньому опитуванні.

Коло кандидатів на посаду віце-президента США, який балотуватиметься у парі з Камалою Гарріс, звузилося до трьох осіб.

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