Очікується, що ймовірна кандидатка на посаду глави Білого дому зробить вибір до 7 серпня.

Коло кандидатів, яких імовірна кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс розглядає на посаду віце-президента США, звузилося до трьох осіб. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із процесом.

Зазначається, що чинна віце-президент розглядає широкий спектр кандидатів, але з’явився короткий список, який включає трьох обраних офіційних осіб, які мають загальнонаціональну привабливість: це сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсільванії Джошуа Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Уолц.

"Очікується, що Гарріс зробить вибір до 7 серпня, щоб відповідати плану партії фактично висунути кандидатуру до цієї дати. Вибір кандидата у віце-президенти зміцнить Демократичну партію, щоб протистояти кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу та його напарнику Джей Ді Венсу на виборах у листопаді. Помічник Гарріс може служити примножувачем сили, який може проводити кампанію та збирати гроші від її імені, в ідеалі підкреслюючи її сильні сторони та покриваючи будь-які вразливі місця", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Видання зазначає, що більшість у списку Гарріс — білі політики-чоловіки з центристськими нахилами, які могли б допомогти їй привернути увагу виборців у "штатах, що вагаються", а також лідерів бізнесу та донорів.

"У них є послужний список нападок на Трампа та його агресивний стиль політики. ... Вона оцінює потенційних обранців на основі спільних політичних цінностей, зокрема економіки та демократії, а також їхньої здатності діяти як керівний партнер і очолити країну, якщо це необхідно", - зазначили співрозмовники видання.

Вибори у США 2024 - останні новини

Експрезидент США Барак Обама і колишня перша леді Мішель Обама підтримали кандидатуру Камали Гарріс на псоаду кандидата на посаду нового глави Білого дому від Демократичної партії. На відео Мішель Обама заявила, що вона пишається Гарріс і що ці вибори будуть "історичними", перш ніж колишній президент повідомив, що підтримує її.

Також УНІАН повідомляв, що команда експрезидента США Дональда Трампа відмовилася від дебатів з Гарріс. За даними Bloomberg, у республіканців вважають недоречним "планувати події з Гарріс, тому що демократи цілком можуть змінити свою думку".

Вас також можуть зацікавити новини: