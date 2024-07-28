Особливо сильно змінилося ставлення тих виборців, які не визначилися.

Віце-президентка США Камала Гарріс помітно наростила свій загальний рейтинг довіри серед американців за ті кілька днів, що минули після оголошення Джо Байдена про самоусунення з передвиборчої боротьби. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного на замовлення ABC News.

Так, ще тиждень тому рейтинг довіри до Гарріс становив лише 35%, тоді як 46% американців висловлювали їй недовіру. Нове опитування показало драматичну зміну рівня схвалення: 43% американців довіряють їй, 42% – не довіряють.

При цьому 44% "незалежних виборців" (які не є сталими прихильниками демократичної чи республіканської партії) позитивно ставляться до Гарріс, порівняно з лише 28% тиждень тому. Зараз її рейтинг недовіри серед незалежних виборців становить 40%, що є незначним падінням порівняно з 47% минулого тижня

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Рейтинг довіри до Трампа навпаки трохи знизився з 40% тиждень тому до 36% в останньому опитуванні. При цьому рейтинг прихильності до Трампа серед незалежних виборців за останній тиждень впав з 35% до 27%.

Як зауважує ABC News, явка виборців матиме вирішальне значення в осінніх змаганнях за президентство. І важливо, що частка демократів, які заявили, що вони абсолютно точно підуть голосувати, після зміни кандидата зросла з 70% до 76%. Серед прихильників республіканців точно підуть на вибори 78% виборців.

Вибори в США 2024: останні новини

Як писав УНІАН, коло кандидатів на посаду віце-президента США, який балотуватиметься у парі з Камалою Гарріс, звузилося до трьох осіб. Очікується, що остаточний вибір буде зроблено не пізніше 7 серпня.

Також ми розповідали, що деякі республіканці у Палаті представників Конгресу США критикують обрання колишнім президентом Дональдом Трампом сенатора Джея Ді Венса на посаду віце-президента. Вони переконані, що цей вибір не допоможе, а може нашкодити шансам на перемогу в листопаді.

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