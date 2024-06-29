У Європі натякають, що демократам потрібно щось вирішувати з їхнім кандидатом на листопадових виборах.

Провальний виступ Джо Байдена в теледебатах із Дональдом Трампом не тільки шокував його політичних соратників усередині США, а й вразив союзників Америки за кордоном. Про це пише Bloomberg.

Видання наводить висловлювання кількох іноземних політиків, які прокоментували провал чинного глави США, якого вважали останньою надією на порятунок світу від Трампа.

Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порівняв Байдена з останнім "хорошим" імператором Стародавнього Риму Марком Аврелієм, який в останні роки свого життя ухвалив хибне рішення, що призвело до громадянської війни.

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"Важливо керувати своєю поїздкою на захід сонця", - написав Сікорський у Твіттері.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск теж виявився не в захваті від провалу Байдена. За його словами, у демократів США "безумовно є проблема" з кандидатом на осінніх виборах.

"Я боявся цього, в тому сенсі, що слід було очікувати - у прямій конфронтації, у дебатах, президенту Байдену буде нелегко", - сказав Туск.

Лідер британських лейбористів Кейр Стармер, якого вважають потенційно наступним прем'єр-міністром Британії, відмовився давати публічну оцінку провалу Байдена. Однак у приватному порядку представники лейбористів заявили виданню, що американські дебати викликали в них тривогу. За словами одного з них, вони вважають за краще, щоб США очолив президент-демократ, що тепер здається менш імовірним.

Провал Байдена на дебатах із Трампом: останні новини

Як писав УНІАН, демократи в США заговорили про заміну Бай дена на виборах після провальних дебатів. Виступ Байдена викликав сумніви в його здатності вести активну і конкурентну передвиборчу кампанію.

Проте Байден не має наміру знімати свою кандидатуру після невдалих дебатів. Таку можливість спростував і сам президент США, і представник його передвиборчого штабу.

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