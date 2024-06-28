Виступ Байдена викликав сумніви щодо його здатності вести активну та конкурентну передвиборчу кампанію.

Президент США Джо Байден на дебатах із Дональдом Трампом сподівався створити новий імпульс для своєї кандидатури та підвищити свою підтримку серед виборців, однак його слабкий і неузгоджений виступ спричинив хвилю паніки серед демократів і відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом.

Як пише The New York Times, виступ Байдена викликав сумніви щодо його спроможності вести активну та конкурентну кампанію - замість того, щоб розвіяти побоювання з приводу свого віку, 81-річний Байден зробив його головною темою.

"Демократи, які місяцями захищали президента від тих, хто сумнівається, обмінювалися шаленими телефонними дзвінками та текстовими повідомленнями за кілька хвилин після початку дебатів. Практично в розпачі деякі з них вийшли в соціальні мережі, щоб висловити шок, а інші приватно обговорювали між собою, чи не надто пізно вмовляти президента піти у відставку на користь більш молодого кандидата", - пише NYT.

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Як заявив один із демократів, Байдену тепер доведеться зіткнутися зі шквалом закликів піти у відставку.

"Партії існують для того, щоб перемагати. Людина на сцені з Трампом не може перемогти. Страх перед Трампом придушував критику на адресу Байдена, тепер цей самий страх підживлюватиме заклики до його відставки", - зазначив він.

Водночас радники Байдена відкидають будь-які припущення про його вихід із гонки. Так, віце-президент Камала Харріс, яку розглядають як можливого кандидата на заміну Байдена, виступила в його захист, заявивши, що американцям слід зосередитися на тому, чого Байден домігся для країни за час свого перебування при владі, а не на його виступах на дебатах. Хоча навіть вона визнала, що "початок був повільним, це очевидно для всіх".

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, якого згадували як ще одну можливу заміну Байдена, також відмахнувся від розмов про зміну кандидата.

"Я ніколи не відвернуся від президента Байдена, і я не знаю жодного демократа в моїй партії, який би так вчинив, особливо після сьогоднішнього вечора", - заявив він.

Водночас колишня сенаторка Клер Маккаскілл, демократка від штату Міссурі, назвала подію "кризою"

"Джо Байден мав зробити одну річ сьогодні ввечері, і він її не зробив", - сказала вона. "У нього було одне завдання, яке він мав виконати, - переконати Америку в тому, що у своєму віці він впорається з цією роботою, і сьогодні він із нею не впорався".

Водночас, пише NYT, чинні президенти часто оступаються на своїх перших дебатах, але в багатьох випадках вони компенсують це сильнішими подальшими виступами. Однак проблема для Байдена полягає в тому, що інші дебати не заплановано до 10 вересня, а значить, він не матиме можливості відновити своє становище впродовж кількох місяців.

"Таким чином, замість того, щоб перезавантажити кампанію на користь Байдена, як це передбачалося, команда президента завершила вечір, знаючи, що завданням наступних кількох днів, якщо не тижнів, буде згладити збитки і згуртувати партію навколо свого обложеного лідера", - підсумовує NYT.

Вибори у США - відбулися дебати Байдена і Трампа

Як пишуть ЗМІ, перші дебати обернулися для Байдена катастрофою і шокували його прихильників-демократів.

Особливо слабко президент виглядав на початку дебатів, заговорюючись і плутаючи слова, і хоча з плином дебатів ситуація покращилася, проте, як зазначають аналдитики, "паніка вже почалася".

При цьому хоча Трамп під час дебатів наговорив багато неправди та неточностей, однак у підсумку це навряд чи мало значення - поганий виступ Байдена затьмарив усе.

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